Böller in der Alten Försterei

Union gegen Hertha Fans, Pyro, Polizei: So lief das Derby vor dem Stadion

Berlin. Er würde hier jeden Ostersonntag stehen, sagt ein Mann. „Aus reinem Jux!“ Dass nur wenige Meter weiter das Derby in der Fußball-Bundesliga zwischen dem 1. FC Union und Hertha BSC in der Alten Försterei stattfand und der Mann einen rot-weißen Schal trug, stand natürlich in keinem Zusammenhang.

Und der Mann war nicht allein. Zwischenzeitlich hatten sich am Sonntag bis zu 70 Union-Fans auf der Waldseite am Stadion versammelt, um wenigstens ein bisschen Derby-Stimmung aufzusaugen. „Eisern Union“-Gesänge schallten durch den Wald, bis in die Försterei. Da müsste natürlich auch die Stimme hochprozentig geölt werden.

Polizei schickt Fans von Hertha BSC zurück

Hochexplosiv war übrigens nicht nur die Konstellation auf dem Rasen. Union-Fans hatten im Vorfeld Pyro-Technik auf dem Dach des Stadions installiert, per Fernzünder pünktlich zum Anpfiff abgefeuert. Raketen schossen in den Himmel – und setzten einen Lüftungskasten in Brand. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.

Mit Anpfiff flogen vom Dach der Alten Försterei Raketen in den Köpenicker Himmel.

Und hatte auch sonst alles im Griff. Mit zwei Hundertschaften waren die Einsatzkräfte an der Alten Försterei unterwegs, wiesen verirrten Hertha-Fans den Weg zurück Richtung Westend, begleiteten stark alkoholisierte Fans nach Hause oder schützten Ultras vor irgendwelchen Dummheiten.

Die Polizei zeigte auf der Waldseite hinter der Alten Försterei Präsenz.

Am Ende war mit der Sonne auch die ganz große Derby-Euphorie untergegangen. Ein 1:1? „Damit kann ick leben“, sagt der Ostersonntags-Waldbesucher.

