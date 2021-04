Union Berlin vs. Hertha BSC: Das müssen Sie zum Derby wissen

Berlin. Am Ostersonntag blickt die Fußball-Nation wieder auf Berlin. Mit dem Derby zwischen Union Berlin und Hertha BSC (Anstoß: 18 Uhr) endet der 27. Spieltag der Saison 2020/21. Die Morgenpost beantwortet die wichtigsten Fragen zum Duell um die Stadtmeisterschaft.

Wo kann man das Derby sehen?

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie sind in der Alten Försterei erneut keine Zuschauer zugelassen. Die Partie kann jedoch live im Fernsehen verfolgt werden, allerdings nur im Pay-TV. Sky überträgt die Partie ab 17.30 Uhr. Am Abend ist dann in den dritten Programmen der ARD im Rahmen der Sportschau (RBB, 22 Uhr) eine Zusammenfassung zu sehen.

Wie oft gab es das Derby Union gegen Hertha bereits?

Beide Vereine treffen zum achten Mal in einem Pflichtspiel aufeinander. Von den bisherigen sieben Begegnungen fanden vier in der Zweiten Liga (2010/11, 2012/13) statt, seit Unions Aufstieg 2019 ist es ein Bundesliga-Derby.

Wer liegt in der Bilanz vorn?

Hertha liegt mit drei Siegen in der Derby-Bilanz gegen Union vorn. Zuletzt gab es mit 4:0 (höchster Derby-Sieg) und 3:1 sogar zwei Siege hintereinander, beide im Olympiastadion. Union hat zweimal gewonnen. Das 2:1 im Februar 2011 war der erste Sieg überhaupt, den es in diesem Hauptstadt-Duell gab; das 1:0 im November 2019 war nicht nur der erste Derby-Sieg für eines der beiden Teams in der Bundesliga, sondern auch der erste Heimsieg überhaupt.

Wie ist die Ausgangslage beider Klubs?

Hertha ging als Tabellen-14. in den 27. Spieltag und kämpft um den Klassenerhalt, Union hat dieses Ziel als Liga-Siebter praktisch schon erreicht, kann sogar in Richtung Europapokalplätze schielen. Hertha kommt mit der Empfehlung eines 3:0 gegen Bayer Leverkusen in die Alte Försterei, hat in dieser Saison aber noch nicht zwei Spiele hintereinander gewonnen. Union hat bei Eintracht Frankfurt 2:5 verloren, ist im heimischen Stadion aber seit zwölf Spielen ungeschlagen.

Wer sind die Derby-Rekordtorschützen?

Insgesamt fielen in den bisher sieben Begegnungen 21 Tore, die Bilanz spricht mit 13:8 für Hertha. Die Blau-Weißen stellen mit Ronny und Krzysztof Piatek die Rekordtorschützen des Berliner Derbys: Beide erzielte je zwei Treffer, wobei dem Polen Piatek der erste Doppelpack in einem Derby gelang (beim 3:1 im Dezember 2020).

Weitere Hertha-Torschützen waren Peter Niemeyer, Roman Hubnik, Sandro Wagner, Adrian Ramos, Vedad Ibisevic, Dodi Lukebakio, Matheus Cunha, Dedryck Boyata und Peter Pekarik. Für Union trafen Santi Kolk, John Jairo Mosquera, Torsten Mattuschka, Christopher Quiring, Simon Terodde, Adam Nemec, Sebastian Polter und Taiwo Awoniyi.

Wie viele Trainer erlebten das Berliner Derby?

Pal Dardai steht vor seinem ersten Hauptstadt-Duell überhaupt. Der Ungar ist jedoch bereits der fünfte Trainer nach Markus Babbel, Jos Luhukay, Ante Covic und Bruno Labbadia, der ein Derby mit Hertha BSC erlebt.

Bei Union steht Trainer Urs Fischer vor seinem vierten Spiel gegen Hertha. In den vier Zweitliga-Duellen stand Uwe Neuhaus als Coach bei den Köpenickern an der Seitenlinie.

