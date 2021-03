Olympiasiegerin Happe im Alter von 94 Jahren gestorben

Dortmund. Schwimm-Olympiasiegerin Ursula Happe ist im Alter von 94 Jahren gestorben, teilte ihre Familie der Deutschen Presse-Agentur mit. Happe sei friedlich eingeschlafen. Sie lebte zuletzt in Dortmund.

Im November 1956 war Happe in Melbourne über 200 Meter Brust in 2:53,1 Minuten als erste Deutsche nach dem Zweiten Weltkrieg Schwimm-Olympiasiegerin geworden - im Alter von 30 Jahren als Mutter von zwei Kindern. Zwei Jahre zuvor hatte sie bereits den Europameistertitel über die gleiche Strecke geholt. In diesen beiden Jahren wurde sie auch als Sportlerin des Jahres in Deutschland ausgezeichnet.

Happe wurde als Tochter eines Bademeisters am 20. Oktober 1926 in Danzig geboren. 1945 kam sie als Flüchtling von Danzig nach Kiel, heiratete 1950 und ging nach Dortmund.

Über die Trainingsbedingungen in der Nachkriegszeit sagte sie einmal: "Es gab nur noch eine kleine Halle mit 25-Meter-Bahn, alle anderen Hallen waren zerstört. Morgens um sechs Uhr stand ich vor der Tür, obwohl man erst um halb sieben rein durfte." Sport gehörte für Happe bis ins hohe Alter zum täglichen Programm und lag in ihrer Familie. Ihr Sohn Thomas wurde 1984 in Los Angeles Olympia-Zweiter mit der Handball-Nationalmannschaft.

