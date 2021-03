Derby zwischen Union Berlin und Hertha BSC ohne Zuschauer

Berlin. Es war eine vage Hoffnung. Unter Umständen hätte das Hauptstadt-Derby zwischen Union Berlin und Hertha BSC am Ostersonntag (4. April, 18 Uhr) in der Alten Försterei mit wenigen Zuschauern stattfinden können – als Teil eines Pilotprojekts in Sport und Kultur, an dem auch der 1. FC Union teilnimmt. Seit dem frühen Dienstagnachmittag steht fest: Daraus wird nichts.

Wie der Berliner Senat beschloss, werden die Probeläufe mit Zuschauern angesichts der stark steigenden Corona-Infektionszahlen vorerst gestoppt – jedenfalls während der Ruhetage über Ostern. Dass das Hauptstadt-Duell mit (zuvor getesteten) Fans auf den Rängen stattfindet, ist damit vom Tisch.

Das Spiel @fcunion gegen @HerthaBSC kann stattfinden. Der Senat hat lediglich entschieden, dass das Spiel ohne Zuschauer stattfinden muss. Das für das Derby geplante Pilotprojekt kann wegen der Osterruhe nicht umgesetzt werden. Alles andere regelt die @DFL_Official https://t.co/sDAXDEy56w — Senatsverwaltung für Inneres und Sport (@derInnensenator) March 23, 2021

Überdies beauftragte der Senat den für Sport zuständigen Innensenator Andreas Geisel (SPD), den an Ostern geplanten Spieltag der Fußball-Bundesliga zu hinterfragen. Eine Antwort der Deutschen Fußball Liga (DFL) steht noch aus.

