Deutsche Handballer retten Unentschieden zum Quali-Start

Berlin. Knapp 9000 Kilometer Luftlinie liegen zwischen Berlin und Tokio. Gefühlt sind es aber nun ein paar weniger. Denn zum Auftakt des Olympia-Qualifikationsturniers in Berlin spielten die deutschen Handballer 25:25 (14:13) gegen Schweden. Ein Unentschieden, das sich wie ein Sieg anfühlte und etwas den Druck nimmt, sich als einer der vier Teilnehmer eines der zwei Tickets für die Sommerspiele in Tokio (ab 23. Juli) zu sichern. Weiter geht es an diesem Samstag gegen den EM-Vierten Slowenien (15.35 Uhr) und am Sonntag gegen Afrikavertreter Algerien (15.45 Uhr, beide ZDF).

Die Partie hatte mit einer kleinen Überraschung begonnen. Alfred Gislason verzichtete auf den langjährigen Stammtorwart Andreas Wolff und vertraute im wohl schwierigsten Spiel dieser drei Handballtage auf die Routiniers Johannes Bitter und Silvio Heinevetter. Wolff, dessen Stern beim EM-Triumph 2016 aufgegangen war und der seitdem stets als gesetzt galt, hatte zuletzt bei der WM in Ägypten eine enttäuschende Vorstellung geboten.

Bitter stand anfangs im Tor

Mit seiner Kritik an den Kieler-Profis Hendrik Pekeler, Patrick Wiencek und Steffen Weinhold wegen deren freiwilligen WM-Verzicht hatte der 30-Jährige vom polnischen Topklub Vive Kielce zudem für Unruhe im Verband gesorgt. Doch Wolff soll noch zum Einsatz kommen, zu den weiteren Spielen kann Gislason insgesamt fünf Wechsel vornehmen.

So stand Johannes Bitter zu Beginn zwischen den Pfosten, vor ihm baute sich der Abwehr-Mittelblock bestehend aus Pekeler und Wiencek auf. Viel wurde in den jüngsten Tagen über die hinzugewonnene Qualität im Vergleich zur WM gesprochen, und tatsächlich: Nach einem Distanzwurf von Julius Kühn und einem erfolgreichen Gegenstoß durch Uwe Gensheimer gingen die Gastgeber schnell in Führung. Die Abwehr stand und gab auch in den offensiven Bemühungen mehr Sicherheit.

Zwei wichtige Spieler wieder dabei

Ohnehin war die Partie gegen Schweden eine wegweisende. Eine Standortbestimmung, denn schon vor dem Anwurf war klar, dass gegen den Vize-Weltmeister klar werden würde, wie stark dieses deutsche Team nach der verpatzen WM im Januar wirklich ist. Nach diesem zwölften Platz, dem schlechtesten WM-Abschneiden der Verbandgeschichte.

Nun hatte der Bundestrainer die Spieler wieder dabei, die vor zwei Monaten aus verschiedenen Gründen nicht mit nach Ägypten gereist waren. Pekeler, Wiencek, Weinhold, aber auch den Berliner Fabian Wiede und das Göppinger Zukunftsversprechen Sebastian Heymann. Alfred Gislason, der mit vielen Erwartungen beladene Bundestrainer, hatte nun keine Ausrede mehr mit diesem derzeit besten Team.

Schweden hatte sich bei der WM mit seinem jungen Team überraschend bis ins Finale gekämpft und war dort an Dänemark gescheitert. Verzichten musste Nationaltrainer Glenn Stolberg in Berlin kurzfristig auf seinen Top-Torjäger Hampus Wanne. Der Linksaußen der SG Flensburg-Handewitt reiste aus persönlichen Gründen ab. Doch die Schweden lieferten auch so einen starken Kampf.

Gensheimer besorgt die Halbzeitführung

Es war ein Spiel voller Tempo und von hoher Qualität. Gerade im Positionsspiel, dem Manko der jüngsten Jahre, konnte das Team von Alfred Gislason überzeugen. Julius Kühn und Kai Häfner trafen, aber auch die Kreisläufer Wiencek und Pekeler wurden immer wieder erfolgreich eingebunden. In den finalen Sekunden der ersten Halbzeit traf noch einmal Uwe Gensheimer in Unterzahl – mit einer 14:13-Führug ging es in die Pause.

Die erste Führung der Schweden besorgte dann Jonathan Carlsbogard kurz nach dem Wiederbeginn mit dem Treffer zum 15:14. Die Skandinavier zeigten nun wieder ihr WM-Gesicht, spielten blitzschnell und clever. Doch das deutsche Team steckte nicht auf. Timo Kastenig traf von der rechten Außenseite, Marcel Schiller per Siebenmeter.

Bruch im deutschen Spiel

Dann aber erfolgte der Bruch: Schwedens Albin Lagergren den zwei-Tore-Abstand wieder her (18:16), sein Torwart Andreas Palicka sorgte auf der Gegenseite mit starken Paraden für die wachsende Dominanz der Spieler in Gelb. Palicka vom Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen war schon bei der WM überragend und wurde ins All-Star-Team des Turniers gewählt. Nun sorgte der 34-Jährige dafür, dass das Spiel zugunsten des Vize-Weltmeisters kippte. In der 48. Minute betrug der Vorsprung drei Tore, in der 51. noch zwei.

An der Seitenlinie litt Bundestrainer Gislason sichtbar mit. Sein Team fing sich, kämpfte sich noch einmal heran. Timo Kastening und Johannes Golla trafen, Schiller verwandelte einen weiteren Siebenmeter: 24:25 stand es zwei Minuten vor Schluss. Und dann war es wieder Schiller in den dramatischen Schlusssekunden. Die Uhr war fast heruntergelaufen, da wurde der Linksaußen noch einmal angespielt, er stieg hoch – und traf. 25:25. Ein Remis, das sich anfühlte wie ein Sieg.