1. FC Union Berlin ordert noch einmal stürmische Verstärkung

Petar Musa (r.) spielte in der Europa League schon gegen Bayer Leverkusen (hier Nadiem Amiri).

Berlin. Farblich muss sich Petar Musa gar nicht groß umgewöhnen. Sein ehemaliger Verein, Slavia Prag, trägt traditionell rot-weiß, sein neuer Verein ebenfalls. Das ist seit Montag der 1. FC Union. Wie der Berliner Fußball-Bundesligist bekannt gab, wechselt der 22-jährige Musa per Leihgeschäft nach Köpenick. Und soll dort die zuletzt von Verletzungen gebeutelte Offensive unterstützen.

„Mit Petar Musa schließen wir unsere Lücke im Sturmzentrum und haben mit ihm eine sehr wichtige Position nun wieder personell adäquat besetzt“, sagte Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball. Nominell hat der Bundesliga-Achte jetzt sechs Stürmer im Kader. Fit ist aber gerade mal die Hälfte. Daher sah sich Union kurz vor Schließung des Transferfensters gezwungen, noch einmal zu reagieren.

Union Berlins Stürmer laborieren noch an Verletzungen

Anthony Ujah laboriert seit Monaten an den Nachwehen einer Knieverletzung, Max Kruse muss sich nach einem Muskelbündelriss noch ein wenig bis zu seinem Comeback gedulden. Das ist Joel Pohjanpalo, für den es beim 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach am Sonnabend zu einem Kurzeinsatz gereicht hatte, zwar schon gelungen, nach seinem Knöchelbruch wird aber auch der Finne noch etwas Zeit brauchen.

Taiwo Awoniyi hatte daher in den vergangenen Wochen die Sturmarbeit größtenteils allein verrichtet. Nun bekommt er mit dem ebenfalls jüngst verpflichteten Leon Dajaku (ausgeliehen von Bayern München II) sowie Zugang Musa Unterstützung. „Ich freue mich, dass der Wechsel zu Union geklappt hat und kann es kaum erwarten, in der Bundesliga zu spielen“, sagte der Kroate, über dessen Vertragslaufzeit Union keine Angaben machte. „Die Mannschaft spielt bisher eine tolle Saison. Ich denke, ich werde mich schnell integrieren und möchte so schnell wie möglich auf dem Platz stehen.“

Union-Trainer Fischer erhält offensive Auswahl

Der Mittelstürmer, achtmaliger U21-Nationalspieler für Kroatien, kommt nach einem Jahr bei Slavia Prag und elf Treffern in 35 Partien nach Berlin und eröffnet Union-Trainer Urs Fischer zahlreiche Varianten im Angriffsspiel. Ob Musa schon am kommenden Sonnabend beim Spiel in Mainz (15.30 Uhr, Sky) im Kader der Köpenicker stehen wird, ist noch offen.

