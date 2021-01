Julia Taubitz ballt die Hand zur Faust: Die Rodlerin wurde am Königssee Doppel-Weltmeisterin.

Rodlerin Julia Taubitz kürt sich zur Doppel-Weltmeisterin. Eggert/Benecken fahren in die Geschichtsbücher, Loch ohne Gold.

Rodeln Rodel-WM: Goldene Krönung für Taubitz am Königssee

Schönau am Königssee. Weil auch Siegerehrungen in Corona-Zeiten ihrer eigenen Komposition folgen müssen, lieferte die Zeremonie vom Königssee plötzlich ein sehr treffendes Bild. Natalie Geisenberger hing der frischgebackenen Weltmeisterin Julia Taubitz die Medaille um. Es war mehr als die Gratulation der Zweiten an die Erste. Es wirkte wie die Übergabe des Staffelstabes. Die Doppel-Olympiasiegerin und vierfache Einzel-Weltmeisterin hat ihre rechtmäßige Erbin gefunden.