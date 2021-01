Wie Tennis-Profi Struff Corona-Zeit in Australien erlebt

Jan-Lennard Struff bereitet sich in Corona-Quarantäne in Melbourne auf die Australian Open vor.

Melbourne/Hamburg. Dieser Sonnabend wird ein besonderer Tag für Jan-Lennard Struff. Nach zwei Wochen Quarantäne in einem Hotel in Melbourne, die er immerhin täglich für einige Stunden zum Training unterbrechen durfte, ist der zweitbeste deutsche Tennisprofi von heute an wieder ein „freier Mann“. Das will der 30 Jahre alte Weltranglisten-37. aus Warstein für einen Ausflug zum Strand nutzen, und dafür, sich mit dem deutschen Team zu treffen, mit dem er von Mittwoch an beim ATP-Cup antritt.