DHB-Team nach dem WM-Aus: Fehlstart vom Feinsten

Berlin/Kairo. Mit der Tür des Flugzeugs schloss sich am Dienstag auch ein Kapitel für die deutschen Handballer. Ein Kapitel ohne Happy End, mit unglücklichen Protagonisten und unerfüllten Hoffnungen. Während die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) auf dem Rückflug von Kairo nach Köln die Weltmeisterschaft hinter sich ließ, ging der Blick bei dem einen oder anderen schon nach vorn.

„Wir brauchen jetzt Olympia, um wieder die Kurve nach oben zu bekommen“, sagte DHB-Präsident Andreas Michelmann dem „Sportbuzzer“: „Es wird langsam wieder Zeit, einen Erfolg einzufahren.“ Platz zwölf und damit das schlechteste Abschneiden einer deutschen Nationalmannschaft bei einer WM war nach zuletzt durchwachsenen Jahren die nächste Enttäuschung.

DHB-Vize Hanning gibt der deutschen Mannschaft Schulnote vier

Dabei sollte diese WM ein erfolgreicher Start ins Handball-Jahr 2021 werden. In ein Jahr, das man mit Gold bei den Olympischen Spielen im Sommer in Tokio krönen will. Dass es zum Auftakt in Ägypten nicht einfach werden würde, war allen Beteiligten um Bundestrainer Alfred Gislason angesichts der neu zusammengewürfelten Mannschaft klar. „Das Unmögliche möglich zu machen, wäre nicht möglich gewesen“, erklärte DHB-Vizepräsident Bob Hanning ein wenig kryptisch.

Das Unmögliche, sprich eine Medaille oder gar der WM-Titel, lag außerhalb des Erreichbaren. Dass aber auch das angestrebte Viertelfinale verpasst wurde, war ein unschönes Ende vom Anfang dieses Handball-Jahres. Das Hanning dazu veranlasste, die Turnierleistung der deutschen Mannschaft „mit einem klassischen ausreichend“ zu bewerten. „Zu mehr hat es nicht gereicht, mehr war es nicht. Weniger war es aber auch nicht.“

Zur Qualifikation kehren viele Leistungsträger zurück

Weniger darf es auch nicht sein, wenn die DHB-Auswahl im März zum Olympia-Qualifikationsturnier in Berlin antritt. Gegen Schweden, Slowenien und Algerien muss eines der zwei begehrten Tickets für die Sommerspiele in Tokio her, um den Traum von Olympia-Gold überhaupt weiter träumen zu dürfen. „In der Tat hängt davon eine Menge ab“, weiß Hanning. „Dann wird sich zeigen, ob wir mit dieser Generation, so wie ich es immer für möglich gehalten habe, auch wirklich zur Weltspitze gehören.“

Einige Leistungsträger, die in Ägypten verletzungs- oder coronabedingt gefehlt hatten, werden dann wieder im Kader stehen. Der schmerzlich vermisste Innenblock um Hendrik Pekeler und Patrick Wiencek, aber auch Spielmacher Fabian Wiede von den Füchsen Berlin könnten der deutschen Mannschaft in der Max-Schmeling-Halle die Stabilität verleihen, die bei der WM fehlte, um Mannschaften wie Ungarn oder Spanien zu schlagen.

Oder um gegen Polen im letzten Hauptrundenspiel am Montag einen versöhnlichen Abschluss hinzulegen. So aber blieb nur ein ernüchterndes 23:23. „Man muss sagen, dass wir uns vom letzten Spiel schon mehr erhofft haben und dass der letzte Auftritt eigentlich etwas ist, das man mitnimmt in die Qualifikation“, bemerkte Hanning.

Drux und Michalczik kehren früher zu den Füchsen zurück

Der DHB-Vizepräsident, gleichzeitig auch Manager der Füchse Berlin, dürfte immerhin wohlwollend zur Kenntnis genommen haben, dass Paul Drux, Rückraumspieler des Berliner Bundesligisten, eine solide Turnierleistung hingelegt hat. Der 25-Jährige war bei Bundestrainer Gislason zwar nicht unbedingt gesetzt, zeigte aber, wie wichtig er für die Mannschaft sein kann, wenn er Spielzeit bekam. Damit dürfte Drux – zuletzt nicht immer erste Wahl – auch für das Qualifikationsturnier in heimischer Halle eine Option sein.

Bis dahin steht dem Rechtshänder zusammen mit Teamkollege Marian Michalczik, der bei der WM kaum zum Einsatz kam, erst mal ein Mammutprogramm mit den Füchsen bevor. Acht Spiele stehen im Februar auf dem Plan. Da scheint es den Berlinern fast entgegenzukommen, dass das Kapitel WM für die deutsche Mannschaft früher als erhofft zu Ende war.