Pechstein: „Lamentieren wäre das falsche Signal“

Berlin. Fast 40 Tage sind eine ziemlich lange Zeit. Gerade dann, wenn man sich in diesen fast 40 Tagen ausschließlich zwischen Hotel und Eishalle hin- und herbewegen darf. Aber das sind die Bedingungen, die der Eislauf-Weltverband ISU stellt, damit es überhaupt eine Saison für die Eisschnellläufer gibt. Pandemiebedingt konzentriert sich alles in Heerenveen, in einer Blase, in der die Einhaltung der Regeln streng kontrolliert wird. EM, zwei Weltcups und die WM sollen so durchgezogen werden im niederländischen Eislauf-Mekka.

Die EM im Mehrkampf ließ Claudia Pechstein am vergangenen Wochenende aus. In einem Monat wird sie 49 Jahre alt, da liegt ihr diese Kombination nicht mehr. Zum ersten Weltcup aber ist sie nun dabei, muss also ein paar Tage weniger in der Blase verbringen, darf diese allerdings auch nicht mehr verlassen, wenn sie vom 11. bis 14. Februar an der WM teilnehmen will. Eine kuriose Saison, reduziert auf ein Minimum. „Es ist für uns alle wichtig, den Glauben an den Sport zu erhalten“, sagt die Berlinerin, die mit zwiespältigen Gefühlen angereist ist.

Alles findet in der Blase von Heerenveen statt

Auf der einen Seite die Vorfreude, aber der anderen aber auch Sorge. „Die Situation ist sehr komplex und kompliziert. Wir alle sollten sehr vorsichtig und umsichtig mit den Problematiken der Pandemie umgehen. Aber es ist nach monatelangem Training schon speziell, wieder Wettkämpfe bestreiten zu dürfen“, sagt die fünfmalige Olympiasiegerin, die sich in der sonst stimmungsvollsten Arena ihres Sports nun ohne Zuschauer fast fremd vorkommt. Doch das gehört zu den Dingen, mit denen sie sich arrangieren muss.

Davon gibt es viele, aber Pechstein ist hartnäckig. „Sich unter diesen Umständen tagtäglich zu motivieren, fällt natürlich nicht leicht. Aber ich bin Profisportlerin und muss mich darauf einstellen, um das Ziel, die Teilnahme an meinen achten Olympischen Winterspielen 2022 in Peking zu erreichen“, so die Grande Dame des deutschen Eisschnelllaufs. Olympia ist nur ein Jahr entfernt, die vorolympische Saison normalerweise sehr wichtig auf dem Weg dorthin. „Nichts ist derzeit, wie es mal war, von daher gibt es natürlich sehr viele Schwierigkeiten auf dem Weg zu den Spielen. Doch darüber jetzt zu lamentieren, wäre das falsche Signal“, findet die Berlinerin.

Einzeltraining hat für Pechstein kaum keinen Effekt

Ihr gewohntes Vorbereitungsprogramm musste sie umstellen, Gruppentraining ist nicht erlaubt. „Wir trainieren derzeit maximal zu zweit auf dem Eis. Für das Gemüt ist das zwar besser als Einzeltraining, aber einen wirklichen Trainingseffekt gibt es dadurch nicht. Optimale Vorbereitung im Leistungssport sieht sicherlich anders aus, noch dazu in meinem Alter“, sagt Pechstein, die sich bei den bevorstehenden Wettkämpfen freuen würde, wenn sie unter die besten Zehn laufen könnte. Über 3000 Meter tritt sie an, in der Teamverfolgung und im Massenstart. Der Zeitplan will es so, dass die letzten beiden Disziplinen beide am Freitag dran sind, binnen gut einer Stunde.

Eine Herausforderung, die sie annimmt. Ohne die Ergebnisse am Ende zu streng zu beurteilen. „Über den sportlichen Wert brauchen wir in Zeiten, in denen es zuallererst um die Rettung von Menschenleben geht, nicht zu philosophieren“, sagt Claudia Pechstein, die noch immer die Vorzeigeathletin des Verbandes ist und mit ihrer enormen Erfahrung auch im Reisen die langen Tage in der Blase von Heerenveen sicher gut überstehen wird.