DHB-Team verpasst gegen Ungarn den Gruppensieg

Berlin/Kairo. Julius Kühn knallte den Ball frustriert auf den Boden, Philipp Weber zog sich nur noch das Trikot über den Kopf. Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat am Dienstag ihr drittes Gruppenspiel bei der Weltmeisterschaft in Ägypten mit 28:29 (14:15) gegen Ungarn verloren – und nimmt daher nur 2:2 Punkte mit in die Hauptrunde.

„Das ist extrem bitter“, bilanzierte Spielmacher Weber, der mit seiner Mannschaft in der letzten Minute den entscheidenden Gegentreffer kassierte und damit den Gruppensieg verpasste. „Das ist jetzt schon ein Scheißgefühl. Wir hätten einen Punkt verdient gehabt, wenn nicht sogar noch mehr.“

Dass die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) aber die erste Niederlage des Turniers hinnehmen musste, war einer ersten Halbzeit geschuldet, in der das Team fahrige Angriffe spielte und in der Abwehr zu anfällig war. Die Ungarn hatten wenig Mühe, den Innenblock um Johannes Golla immer wieder zu überwinden. Die Konsequenz: ein zwischenzeitlicher Fünf-Tore-Rückstand (25. Minute).

Der deutschen Mannschaft fehlt der Rhythmus

Es schien fast, als hätte das deutsche Team seinen Rhythmus verloren. Da das für vergangenen Sonntag geplante Gruppenspiel gegen Kap Verde coronabedingt abgesagt worden war, blieb der Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason nach dem Auftaktsieg gegen Uruguay am vergangenen Freitag (43:14) nur das Training. Offensichtlich kein Ersatz für echten Wettkampfcharakter.

Erst dank einer Leistungssteigerung in Halbzeit zwei kämpften sich die Deutschen wieder heran, gingen dank Paul Drux (Füchse Berlin) zum ersten Mal seit der 6. Minute wieder in Führung (50.). Doch der vermeintlich stärkste Gruppengegner steckte nicht auf und holte sich den Gruppensieg.

Am Donnerstag geht es gegen Europameister Spanien

„Wir haben gezeigt, dass wir gegen die Besten mithalten können“, zog Weber dennoch etwas Positives aus der Niederlage. Der 28-Jährige zählte mit fünf Treffern neben Toptorschütze Marcel Schiller (sieben) zu den treffsichersten deutschen Nationalspielern.

Mit den Besten mithalten, das muss die deutsche Handball-Nationalmannschaft nun auch. Am Donnerstag geht es in der Hauptrunde in New Capital östlich von Kairo gegen Europameister Spanien, danach warten noch Duelle mit Polen und Brasilien. Soll das anvisierte Zwischenziel Viertelfinale erreicht werden, müssen die deutschen Handballer in der Sechsergruppe einen der ersten beiden Plätze belegen.