Grünes Licht für Istaf Indoor am 5. Februar

Berlin. Es ist ein Lichtblick für die Leichtathleten: Das Istaf Indoor in Berlin darf trotz der Corona-Pandemie stattfinden. Wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten, wird das Meeting in der Mercedes-Benz Arena am 5. Februar ausgetragen. Zudem feiert das Istaf Indoor am 31. Januar Premiere in Düsseldorf.

„Die Gesundheit aller hat absolute Priorität. Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst und sehr froh, dass wir mit großer Unterstützung der Politik und der zuständigen Verwaltungen sowie dank unserer Partner auch in dieser herausfordernden Zeit die Meetings veranstalten können“, erklärte Meeting-Direktor Martin Seeber.

Alle Beteiligten müssen Corona-Schnelltest machen

Das benötigte, detaillierte Hygienekonzept sieht vor, dass keine Zuschauer in den Arenen und nur „ein Minimum der für den Sportbetrieb erforderlichen Personen“ vor Ort sein dürfen. Außerdem wird bei allen Beteiligten vor Betreten der Halle ein Corona-Schnelltest gemacht. Athleten müssen einen negativen Corona-Test vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden ist.

„Unser Ziel ist es, mit dem Istaf Indoor in Berlin und fünf Tage zuvor mit der Premiere in Düsseldorf ein Zeichen für die Leichtathletik zu setzen“, sagte Seeber, der mit seinem Team das Hygienekonzept des Istafs 2020 weiterentwickelt und an die verschärfte Pandemie-Lage angepasst hatte.

ZDF überträgt mit Livestream aus Berlin

Im vergangenen September hatten diverse Leichtathletik-Stars wie Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo oder Speerwurf-Rekordmann Johannes Vetter vor 3500 Zuschauern im Olympiastadion „ein Stück Normalität zurückgebracht“, wie Seeber damals befand.

Im Februar wolle man nun „den Fans tollen Sport und unseren tollen Athletinnen und Athleten im Olympia-Jahr die Möglichkeit geben, sich auf höchstem Niveau zu messen.“ Sechs Disziplinen stehen auf dem Programm. Welche Athleten über 60 Meter (Männer und Frauen), 60 Meter Hürden (Männer und Frauen), Weitsprung (Frauen) und im Stabhochsprung (Männer) antreten, ist noch offen. Fest steht aber, dass das ZDF aus Berlin einen Livestream der gesamten Veranstaltung anbietet. Die ARD überträgt aus Düsseldorf.