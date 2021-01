Berlin. Die Hinrunde in der Fußball-Bundesliga ist noch nicht einmal beendet, da drängt sich mir vor allem eine Frage auf: Ja, will denn kein anderer Meister werden? Sicher, es ist das spannendste Meisterrennen seit zwölf Jahren. Damals ging es mal nicht nur um den FC Bayern oder Borussia Dortmund, Meister wurde übrigens der VfL Wolfsburg. Die Spannung in dieser Saison generiert sich jedoch ausschließlich aus dem Schwächeln des FC Bayern. Dass die Konkurrenz dies nicht konsequenter zu nutzen weiß, ist für mich ein Armutszeugnis der Bundesliga.

Die Bayern-Jäger und selbst ernannten Anwärter auf die Meisterschaft müssen sich schon fragen lassen, wie ernst es ihnen ist, den Rekordmeister nach acht Titeln in Folge endlich vom Thron zu stürzen. Es ist doch schon merkwürdig, oder? Wenn die Münchner patzen, erlauben sich auch die Mitbewerber mal kurz einen Ausrutscher. Und kann der gerade zuletzt alles andere als übermächtige Klassenprimus dann endlich mal unter Druck gesetzt werden, zeigen die Herausforderer, dass sie nicht wirklich welche sind. Und genau diese Schwäche haftet der Bundesliga schon seit Jahren an.

Union Berlin lehrt die Großen das Fürchten

Dortmund ist, das hat auch das Remis gegen Mainz wieder gezeigt, viel zu abhängig von einem einzigen Spieler. Ohne Erling Haaland ist die schwarz-gelbe Herrlichkeit praktisch nur die Hälfte wert. Und stottert die Tormaschine aus Norwegen, schafft es Nationalspieler Marco Reus sogar, einen Elfmeter am Tor vorbeizuschießen. Leverkusen, das hat die Partie bei Union Berlin wieder gezeigt, weiß den Gegner mit enormem Tempo und Spielverständnis zu beeindrucken. Nur Steigerungsmöglichkeiten hat die Werkself keine, sollte es mal nicht wie gewünscht laufen. Selbst RB Leipzig, eigentlich der zuletzt verlässlichste Thronfolger, gibt sich die nächste Blöße – immerhin gegen den VfL Wolfsburg, der damit auch nicht näher ans Titelrennen rutscht.

Mittendrin erlaubt sich mit Union ein echter Underdog, die Großen das Fürchten zu lehren. Siege gegen Dortmund und Leverkusen, dazu ein gefühlter Sieg gegen Wolfsburg – drei Schwergewichte, die in der Alten Försterei als zu leicht befunden wurden, um ernsthaft Ansprüche zu äußern. Apropos Ansprüche: So weit, wie Hertha BSC den eigenen Ansprüchen hinterherhinkt, muss man aufpassen, dass es nicht bald heißt: Ja, will denn keiner in der Liga bleiben?

Mehr über Hertha BSC lesen Sie hier.

Mehr über Union Berlin lesen Sie hier.