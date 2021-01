Der 1. FC Union Berlin darf es sich nicht zu einfach machen

Berlin. Florian Hübner hat sich bei Nadiem Amiri entschuldigt, und der Leverkusener hat die Entschuldigung angenommen. Offiziell scheint der Rassismusvorfall, der sich im Anschluss der Bundesliga-Partie zwischen dem 1. FC Union und Bayer Leverkusen (1:0) am Freitagabend ereignete, damit erledigt. Doch das Gegenteil sollte der Fall sein, vor allem aus Sicht des Köpenicker Klubs.

In einer Zeit, in der Fremdenfeindlichkeit immer spürbarer wird (und dazu muss man nicht bis in die USA schauen, sondern nur vor die eigene Haustür), müssen sich der Verein und auch die Spieler ihrer Vorbildfunktion mehr denn je bewusst werden. Zumal der Profifußball angesichts der massiven Einschränkungen, die durch die Coronavirus-Pandemie notwendig sind, ohnehin eine äußerst privilegierte Stellung einnimmt.

Union Berlin drängt auf schnelle Klärung

„Er ist zu mir in die Kabine gekommen. Es sind aus den Emotionen heraus unschöne Worte gefallen, die ihm sehr leidtun. Er hat mir das glaubwürdig versichert, deswegen ist die Sache für mich erledigt“, wird Amiri in einer Leverkusener Mitteilung zitiert. Unmittelbar nach dem Spiel „sind die Spieler direkt ins Gespräch gekommen und haben sich vernünftig ausgetauscht“, verriet Unions Manager Oliver Ruhnert, „wir haben auch darauf gedrängt, dass diese Dinge sofort ausgeräumt werden.“

Gleichwohl nahm der Geschäftsführer Profifußball der Berliner den Profi auch in Schutz. Unions Verteidiger „Rassismus anzudichten, ist schon wegen der Hautfarbe seiner Frau schwer“, sagte Ruhnert. Zudem sei gar nicht sicher, ob Hübner sich überhaupt mit „Scheiß Afghane“ in Richtung Amiri, dessen Eltern aus Afghanistan stammen, geäußert habe. „Ich habe es nicht gehört“, sagte Ruhnert, „und der Spieler, der sich vor der Kamera geäußert hat (Jonathan Tah, d. Red.), kann dies auch nur vom Hörensagen her erzählt haben.“

Union Berlin bestraft Hübner offiziell nicht

Zudem habe Hübner Ruhnert zugesichert, „dass er sich nicht so geäußert hat. Von daher ist das für uns auch so, dass im Eifer des Gefechts vielleicht auch Dinge anders wahrgenommen worden sind und in der Emotionalität falsch interpretiert wurden.“ Eine Strafe habe der Verteidiger – offiziell – nicht zu befürchten, „so lange wir keine andere Information haben“, erklärte Ruhnert.

Etwas passiert sein muss dennoch nach einer Partie, „in der man sich einige Dinge hat anhören müssen auf dem Spielfeld, nicht nur von Spielern, die unser Trikot angehabt haben“, so Ruhnert. Schiedsrichter Florian Badstübner (Windsbach) hat in seinem Spielbericht entsprechendes vermerkt, der DFB-Kontrollausschuss ermittelt. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) dankte beiden Klubs am Sonnabend per Twitter, dass sie sich „direkt nach dem Spiel entsprechend schnell und klar positioniert haben“. Folglich fügte auch Ruhnert am Sonnabend hinzu: „Wir entschuldigen uns als Verein dafür.“

