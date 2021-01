1. FC Union Berlin: Manager Ruhnert weist Rassismus-Vorwurf zurück

Union Berlins Manager Oliver Ruhnert hat die Rassismus-Vorwürfe um den Leverkusener Nadiem Amiri zurückgewiesen und seinen Spieler Florian Hübner (29) in Schutz genommen. „Er hat sich so nicht geäußert“, sagte Ruhnert in einem digitalen Pressegespräch des Fußball-Bundesligisten am Sonnabend. Dem Verteidiger Rassismus „anzudichten“ sei schon alleine wegen der Hautfarbe von dessen Ehefrau „schwierig“, fügte Ruhnert an. Eine Sanktion gegen Hübner durch den Verein werde es daher nicht geben.

DFB-Kontrollausschuss kündigt Ermittlungen gegen Hübner an

Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) will die Rassismus-Vorwürfe untersuchen. „Es besteht der Verdacht, dass der Berliner Spieler Florian Hübner seinen Leverkusener Gegenspieler Nadiem Amiri, dessen Eltern aus Afghanistan stammen, rassistisch beleidigt haben könnte“, teilte der DFB am Sonnabend mit. Anfang der Woche sollen entsprechende Ermittlungen aufgenommen werden. Alle Beteiligten sollen sich zu dem Vorfall in der Schlussphase des Spiels äußern.

„Unabhängig vom Ausgang dieses Verfahrens duldet der DFB grundsätzlich keinerlei Rassismus oder Diskriminierung auf seinen Plätzen! Das ist für uns ein absolutes No-Go und wird bei Nachweis auch entsprechend bestraft“, sagte der Vorsitzende des Kontrollausschusses, Anton Nachreiner.

Im Stadion an der Alten Försterei war es zu einer heftigen verbalen Auseinandersetzung von Amiri mit mehreren Gegenspielern gekommen. Dabei sollen laut Aussage von Amiris Team- und DFB-Kollegen Jonathan Tah die Worte „Scheiß Afghane“ in Richtung des deutschen Nationalspielers Amiri geäußert worden sein.

„Nadiem Amiris Herkunft wurde beleidigt. Das gehört hier nicht auf den Platz. Das ist das Traurigste am gesamten Abend“, hatte der Innenverteidiger Tah bei DAZN gesagt. Laut Ruhnert seien diese Worte nach seinem Kenntnisstand aber nicht gefallen. „Wir haben diese Information nicht.“

Bayer-Profi Amiri akzeptiert Entschuldigung von Union-Spieler

Vielmehr habe es während und nach dem Spiel ungewöhnlich viele hitzige Äußerungen von Spielern beider Vereine gegeben. Entschuldigungen seien nach der Partie von beiden Seiten ausgetauscht worden. Mit Leverkusen sei man im Reinen, betonte Ruhnert.

Amiri hatte in einer Bayer-Mitteilung am Sonnabend erklärt, die Angelegenheit sei für ihn nach einer Entschuldigung des Union-Akteurs erledigt. „Er ist zu mir in die Kabine gekommen. Es sind aus den Emotionen heraus unschöne Worte gefallen, die ihm sehr leid tun. Er hat mir das glaubwürdig versichert, deswegen ist die Sache für mich erledigt."

Trainer Urs Fischer verspricht Aufklärung

Union-Trainer Urs Fischer versprach nach der Aufregung um mögliche rassistische Beleidigungen Aufklärung. „Ich werde das ansprechen. Wir werden versuchen, das zu klären“, sagte Fischer und fügte an: „Wenn das der Fall sein sollte, entschuldige ich mich dafür.“

Auch Union Berlins Sprecher Christian Arbeit fand deutliche Worte. Nach Spielschluss und vielleicht auch schon in der Endphase des Spiels seien „viele unschöne Worte auf dem Platz gefallen, die da absolut nichts zu suchen haben“, sagte Arbeit und machte die Position des Vereins klar: „Rassismus hat auf dem Fußballplatz und auch sonst in der Gesellschaft nichts zu suchen.“

Trainer Peter Bosz: „So etwas darf auf einem Fußballplatz nie, nie passieren“

Auch Leverkusens Trainer Peter Bosz bezog klar Stellung. „So etwas darf auf einem Fußballplatz nie, nie passieren“, sagte Bosz, der den Grund für die Aufregung zunächst nicht mitbekommen hatte, sich dann aber später noch mit Amiri unterhielt.

Amiris Mitspieler Kerem Demirbay wollte sich zu den verbalen Attacken auf dem Platz direkt nicht äußern. „Was auf dem Platz ist, bleibt auf dem Platz“, sagte der Mittelfeldspieler. Bosz fand die Reaktion von Demirbay ok. „Das ist natürlich seine persönliche Entscheidung.“