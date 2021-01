DHB-Team startet mit Kantersieg in die Handball-WM

Berlin/Kairo. Felipe Gonzalez ging im kollektiven Freudentaumel unter. Der Keeper der Uruguayer war gerade zum Mann des Spiels gekürt worden, zum Mann des ersten Gruppenspiels dieser Handball-WM, das allerdings die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) am Freitagabend mit 43:14 (16:4) gewonnen hatte.

Doch der Torhüter der Südamerikaner hatte das Spiel seines Lebens gemacht, in der ersten Halbzeit zehn Paraden gezeigt und der deutschen Nationalmannschaft damit das Leben schwer gemacht. „Dass wir bei elf Toren schon zehn Fehlwürfe hatten, das darf uns nicht passieren“, monierte Bundestrainer Alfred Gislason. „Auch wenn der junge Torhüter aus Uruguay wirklich gut war.“

Zufrieden war der Isländer mit dem Turnierauftakt in Ägypten am Ende trotzdem, vor allem „mit der Einstellung“ und, „dass die Mannschaft Geduld hatte“. Schließlich wusste die DHB-Auswahl nicht wirklich, was mit WM-Neuling Uruguay auf sie zukommt. Direkte Duelle gab es noch nie.

WM-Debütant Kastening brilliert mit neun Toren

Dementsprechend schleppend startete die Mannschaft um Kapitän Uwe Gensheimer in die Partie. Der Klassenunterschied war zwar deutlich, spiegelte sich aber auch deshalb nicht im Ergebnis wider, weil das deutsche Team zu viele Chancen liegen ließ. Die Angriffe in der ersten Hälfte folgten meist dem Motto „Warum einfach, wenn’s auch kompliziert geht?“.

Dass es zur Halbzeit nicht mehr als zwölf Tore Vorsprung waren, habe am fehlenden „absoluten Wettkampfcharakter“ gelegen, wie DHB-Vizepräsident Bob Hanning feststellte. Der fehlte zwar auch nach der Pause, aber immerhin zeigte die deutsche Offensive deutlich mehr Spielfreude.

Vor allem Timo Kastening nutzte die schwindenden Kräfte der Uruguayer, um einen Tempogegenstoß nach dem anderen im gegnerischen Tor zu versenken. Am Ende kam der WM-Debütant auf neun Tore und war damit bester Werfer der Partie. „Hat Spaß gemacht“, resümierte der 25-Jährige mit einem Grinsen.

Nur 1958 war der Auftakt in die Handball-WM deutlicher

Spaß hatte schließlich auch Bundestrainer Gislason daran, dass seine Mannschaft „bis zum Ende durchgezogen hat“ und mit dem 43:14 den deutlichsten WM-Start seit 1958 (damals besiegte man zum Auftakt Luxemburg mit 46:4) feierte. Geschuldet war das allerdings auch der Tatsache, dass Uruguay ab der 40. Minute kaum noch mithalten konnte. Die Südamerikaner sind alles andere als Handball-Profis. Mit gerade einmal 100 aktiven Spielern kommt das Land auf sechs Mannschaften, die sich in einer Liga messen. Trainiert wird maximal dreimal die Woche.

Umstände, die das deutsche Team ausnutzte, um sich Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben zu holen. „Wir haben in der zweiten Halbzeit schönen Handball gespielt, waren mutiger“, befand Torhüter Johannes Bitter, der in der ersten Hälfte zwischen den Pfosten stand und für die zweiten 30 Minuten von Silvio Heinevetter abgelöst wurde.

Gislason verzichtet zunächst auf Torhüter Wolff

Andreas Wolff, designierte Nummer eins, blieb nur der Platz auf der Tribüne. Der Keeper hatte sich unter der Woche mehrfach kritisch zu den Absagen diverser Teamkollegen geäußert und damit Unruhe in die Turnierblase gebracht. Der Grund für seine Verbannung auf die Tribüne sei das aber nicht gewesen, wie Bundestrainer Gislason erklärte. „Andi soll sich auf das Spiel gegen Kap Verde konzentrieren“, sagte der Isländer.

Dass die zweite Gruppenpartie gegen den Inselstaat am Sonntag (18 Uhr, ARD) stattfindet, ist so gut wie sicher. Kap Verde hatte in dieser Woche mehrere positive Corona-Fälle zu verzeichnen, bekam nach einer erneuten Testung des aktuellen Kaders aber nur negative Befunde und darf damit vorerst weiter in der WM-Blase in Kairo bleiben.