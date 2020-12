Turnier in London

Die Darts-WM in London geht in die heiße Phase. An diesem Sonntag (13.00 und 19.00 Uhr/Sport1 und DAZN) stehen im coronabedingt leeren Alexandra Palace die ersten Drittrundenmatches auf dem Programm.

Ab jetzt müssen die Top-Profis um den Niederländer Michael van Gerwen und Titelverteidiger Peter Wright aus Schottland vier Sätze gewinnen, um eine Runde weiterzukommen. Van Gerwen bekommt es in der Runde der letzten 32 mit dem englischen Geheimfavoriten Ricky Evans zu tun.

Spannend wird der zweite Teil des Turniers auch für Gabriel Clemens. "The German Giant" aus dem Saarland ist nach dem Aus von Max Hopp und Nico Kurz der letzte verbleibende Deutsche beim größten Event des Jahres. In Runde drei bekommt es der 37-Jährige mit "Snakebite" Wright zu tun. Gewinnt Clemens, stünde er als erster Deutscher in der WM-Geschichte im Achtelfinale. Das Turnier im Norden Londons dauert noch bis zum 3. Januar und findet bis zum Ende ohne Zuschauer statt.

