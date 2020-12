Alba hofft im Topspiel gegen Ulm auf Fontecchios Rückkehr

Berlin. Die Anspannung war ihm anzusehen. Simone Fontecchio saß auf der Bank von Alba Berlin zwischen Johannes Thiemann und Tim Schneider, fieberte mit, sprang auf, wenn eine Aktion seines Teams gelungen war. Mehr war dem Italiener noch nicht gestattet, der seit dieser Saison das Trikot des deutschen Meisters trägt. Er hat gerade eine Sprunggelenkverletzung auskuriert, durfte am Donnerstag zum ersten Mal seit Ende November im Kader stehen, aber das 69:92 in der Basketball-Euroleague bei Panathinaikos Athen nur als Zuschauer miterleben.

Alba Berlin zögert noch, Fontecchio einzusetzen

„Normalerweise“, erklärt Alba-Sportdirektor Himar Ojeda, „macht so ein Spieler ein, zwei richtige Trainingseinheiten mit, dann kann man ihn wieder einsetzen.“ Das Problem sei nur: „Wir haben gerade kein Training. Da ist es schwer, Simone zu integrieren.“ Die Mannschaft reist kreuz und quer durch Europa, von Spiel zu Spiel. Mehr als ein gemeinsames Aufwärmen oder ein Einwerfen konnte Fontecchio darum bisher nicht absolvieren. „Die Ärzte sagen, sein Knöchel ist stabil. Aber ihn jetzt gleich im ersten Spiel zu bringen, ohne genau zu wissen, ob er auch bereit ist, wäre zu gefährlich“, sagt Ojeda.

Dabei würde der Mannschaft von Trainer Aito Garcia Reneses Auffrischung gut tun. Die Müdigkeit der Berliner beim dritten Spiel innerhalb von fünf Tagen war spürbar. Fontecchio ist der Spieler, der seine Knöchel-Blessur am besten überstanden hat. Durchaus möglich, dass er an diesem Sonnabend (18 Uhr, Magentasport) gegen Ulm ein paar Minuten aufs Feld darf. Der Schwede Marcus Eriksson wird voraussichtlich der nächste sein, der ins Team zurückkehrt, vielleicht Anfang oder Mitte Januar. „Am schlimmsten ist es bei Ben“, sagt Ojeda. Zieltermin beim Center Ben Lammers, der sich wie die anderen beiden am Sprunggelenk verletzt hat: Ende Januar.

Alba Berlins nächster Gegner Ulm ist sehr gefährlich

Gerade im Bundesliga-Duell mit dem Tabellenzweiten Ulm wäre es sehr hilfreich, einen Mann mehr an Bord zu haben. Die Schwaben sind gut drauf und haben in der BBL ihre fünf Partien allesamt gewonnen. Zwar verpassten sie die Zwischenrunde des Eurocups, siegten aber auch dort in ihrem letzten Gruppenspiel am Mittwoch bei Unicaja Malaga 94:90. Die Spanier verloren sicher nicht freiwillig, denn sie hätten lieber ihren ersten Platz behalten, um in der nächsten Runde leichtere Gegner zu bekommen. Im Spiel davor gewann Ulm in Hamburg. Auch die Towers waren zuvor noch ungeschlagen.

„Das Momentum liegt sicher bei ihnen, sie sind gefährlich“, blickt Ojeda etwas skeptisch voraus. Zumal bei den Süddeutschen durch die Rückkehr von Thomas Klepeisz und Dylan Osetkowski der Kader komplett ist – anders als bei ihrem Kontrahenten. Andererseits hat Alba es bisher immer geschafft, in kurzer Zeit neue Energie zu entwickeln. Himar Ojeda lacht: „Wir wussten ja, dass der Dezember hart wird.“ Und der Januar. Und die gesamte Saison.

