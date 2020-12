Eisbären Berlin müssen in der DEL flexibel bleiben

Kapitän Frank Hördler glaubt an einen Sieg der Eisbären Berlin gegen Bremerhaven in der Eishockey-Liga.

Berlin. Es wird schwer werden. Das ist allen Beteiligten klar. „Bremerhaven hat im Magentasportcup gezeigt, dass sie in Form sind“, sagt Eisbären-Kapitän Frank Hördler, „bei uns lief es hingegen weniger gut.“ Wenn die Eisbären Berlin also am Freitag gegen die Fischtown Pinguins (19.30 Uhr, Magentasport) ihr Auftakt-Spiel in der diesjährigen Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) absolvieren, ist die Herausforderung gleich in zweierlei Hinsicht groß. „Es ist eine schwierige Situation für uns alle“, erklärt Geschäftsführer Peter John Lee am Donnerstag und bezieht sich dabei auch auf eine kaum planbare Saison der Ungewissheit.