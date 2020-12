Alba Berlin hat gegen Leidensgenossen Athen gute Karten

Nach dem dramatischen Sieg über Belgrad wartet bereits am Donnerstag mit Athen der nächste Euroleague-Gegner auf Alba Berlin.

Berlin. Dass sich Alba Berlin vor der nächsten Partie in der Basketball-Euroleague immer mal wieder über Müdigkeit beklagt, ist nichts Neues. Und angesichts des Spiele-Marathons im Dezember auch durchaus nachvollziehbar. „Das wird für beide Mannschaften ein schwieriges Spiel“, sagte Alba-Guard Maodo Lo im Hinblick auf den nächsten Auswärtsgegner Panathinaikos Athen am Donnerstag (20 Uhr, Magentasport). Zwei Tage nur nach dem kräftezehrenden Sieg gegen Roter Stern Belgrad am Dienstag (90:84).