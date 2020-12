Berlins Sportler des Jahrzehnts sind gewählt

Die Wahl zu Berlins Sportler des Jahrzehnts ist beendet. In einer großen Online-Show am Dienstag werden die Gewinner gekürt.

Berlin. Die Stimmen sind gezählt, die Bären verteilt. An diesem Dienstag werden die Berliner Champions des Jahrzehnts gekürt. Weil in der Corona-Pandemie alles anders ist, drehte in diesem Jahr nicht nur die traditionelle Wahl zum Sportler des Jahres eine Ehrenrunde durch die vergangenen 41 Jahre großer Sportmomente. Es wird auch keine große Gala geben.

BerlinerInnen und Expertenjury haben gewählt

In einer Online-Show, moderiert von Matthias Killing, können alle Sportfans ab 17 Uhr auf morgenpost.de oder champions-berlin.de mitfiebern, wer die begehrten Buddy-Bären abgeräumt hat, wer Sportlerin, Sportler, Trainer/Manager und Mannschaft des Jahrzehnts ist.

Gewählt wurden die Sportgrößen der Hauptstadt bis zum 6. Dezember von den Berlinerinnen und Berlinern gemeinsam mit einer Expertenjury (Sportchefs der Medienpartner, Vertreter der Stadt, des Landessportbunds und des Olympiastützpunkts), die Ergebnisse flossen jeweils zu 50 Prozent ins Endergebnis ein.