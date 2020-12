Nach Stuttgart-Debakel: BVB trennt sich von Trainer Favre

Dortmund. Knaller am Sonntagmittag: Wie unsere Redaktion erfuhr, hat sich Borussia Dortmund von Trainer Lucien Favre getrennt. Am Nachmittag bestätigte der BVB diese Entscheidung offiziell bei Twitter. "Wir alle sind Lucien Favre dankbar für seine hervorragende Arbeit in den vergangenen zweieinhalb Jahren, in denen er mit seinem Team zwei Vizemeisterschaften errungen hat. Als Fachmann und als Mensch ist Lucien Favre über jeden Zweifel erhaben", wird Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke zitiert.

BVB-Co-Trainer Terzic übernimmt

Ebenfalls bestätigte der BVB die Nachricht, dass der bisherige Co-Trainer und in Dortmund sehr geschätzte Edin Terzic als Cheftrainer übernehmen wird. "Der bisherige U17-Trainer Sebastian Geppert und Top-Talente-Coach Otto Addo werden Terzic in der Arbeit mit dem Team zur Seite stehen", schreibt der BVB.

Die Krise hatte sich bei dem Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund längst zugespitzt. Die Mannschaft hatte zuletzt , dann am Samstag der Tiefpunkt: Mit 1:5 hatte der Champions-League-Achtelfinalist zu Hause gegen den Aufsteiger VfB Stuttgart verloren. Nichts funktionierte, die Mannschaft war in allen Teilen überfordert.

Favre seit 2018 bei Borussia Dortmund im Amt

Trainer Lucien Favre kam nach dem Spiel zu der Erkenntnis man habe "sehr, sehr schlecht" gespielt. Für die Verantwortlichen des BVB war das: zu schlecht. Wie diese Redaktion erfuhr, trennten sie sich am Sonntag von dem Schweizer.

Der 63-Jährige hatte den BVB im August 2018 unternommen. Obwohl er der punktbeste Dortmunder Trainer wurde, fehlte ihm der ganze große Erfolg. In entscheidenden Phasen neigte sein Team zu oft zu Nachlässigkeiten, die letztlich Titel kosteten. Die jüngsten Niederlagen gegen mutmaßlich schwächere Teams wie den FC Augsburg, den 1. FC Köln und nun den VfB Stuttgart dienen als Belege. Zudem wurde Favre nachgesagt, die Mannschaft durch seine nüchterne, unnahbare Art nicht richtig zu erreichen. Ähnliches erkannten jetzt wohl auch die Verantwortlichen - zumindest trauten sie es ihm nicht mehr zu, das Ruder noch einmal herumzureißen.

Nachfolger für Favre beim BVB noch nicht bekannt

Co-Trainer Edin Terzic fährt am Sonntag um 14.47 Uhr auf dem BVB-Trainingsgelände vor.

Für Edin Terzic geht es am Dienstag weiter: beim Liga-Spiel in Bremen (am Dienstag, 15. Dezember). Dann geht es bei Union Berlin (Freitag, 18. Dezember) weiter, ehe das Spiel im DFB-Pokal bei Zweitligist Eintracht Braunschweig (Dienstag, 22. Dezember) den Jahresabschluss bildet.