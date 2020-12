Alba ist mehr Berlin denn je

Alba verblüfft in der Euroleague mit seinem Rekordsieg über Fenerbahce. Das liegt vor allem am Teamspirit, glaubt Dietmar Wenck.

In den letzten Minuten des Spiels standen auf der einen Seite des Spielfeldes fünf Berliner Jungs. Der in seiner siebten Saison in Folge bei Alba Berlin förmlich aufblühende Niels Giffey, der aus München gekommene Maodo Lo, Tim Schneider, Jonas Mattisseck und Malte Delow waren von Trainer Aito Garcia Reneses aufs Feld geschickt worden, der hochdekorierten Startruppe von Fenerbahce Istanbul den Rest zu geben. Das gelang wunderbar, heraus sprang mit 89:63 der höchste Königsklassen-Sieg in der Geschichte des deutschen Meisters. Etwas schade ist nur, dass wegen der Corona-Pandemie kein Berliner Publikum diesen denkwürdigen Moment mitfeiern konnte. Außer am Fernsehschirm oder Computer.

Fast wie in der ersten goldenen Ära Alba Berlins

Dort schwärmte am Mikrofon Kommentator Alexander Frisch von der Leistung Albas. Er hat selbst die erste goldene Zeit Mitte der 1990er-Jahre als Spieler miterlebt, in denen die Berliner unter Trainer Svetislav Pesic vor allem mit Berliner und deutschen Profis und der Macht ihres Teamspirits die europäische Prominenz teilweise in Grund und Boden spielten. Eines war damals allerdings anders: Es waren nur zwei Ausländer pro Mannschaft erlaubt. Jetzt wären es, zumindest in der Euroleague, zwölf. Aber diesen Weg geht Alba nicht. Und wird dafür immer mehr belohnt.

Alba Berlins Highlights gegen Fenerbahce

Sicher, Fenerbahces Mannschaft ist nicht zu vergleichen mit dem Team, das vier Mal in Folge das Final Four der Euroleague erreicht hat. Auch in Istanbul fließt das Geld nicht mehr wie vorher, viele Stars haben den Bosporus verlassen. Trotzdem haben Danilo Barthel und Co. zuletzt in St. Petersburg gewonnen, bei der positiven Überraschung dieser Saison, so schlecht können sie nicht sein. Und trotzdem haben sie noch immer mehr Talent in ihren Reihen als viele Konkurrenten. Auch als die Berliner.

Alba Berlins Teamspirit gleicht vieles aus

Alba glich das durch Mannschaftsgeist aus. Erstaunlich, wie scheinbar leicht das gelang, wenn man die letzten beiden Partien in der Bundesliga in Bayreuth und Ludwigsburg gesehen hat. Da schienen die Berliner auf der letzten Rille zu fahren. Und wenn man dazu noch bedenkt, wie viele wichtige Spieler verletzt ausfallen. Gerade das zweite Alba-Standbein neben den Deutschen, Ben Lammers, Simone Fontecchio, viel versprechende Talente, die ihr Potenzial in Berlin weiterentwickeln sollen.

Nun plötzlich ein völlig anderer Auftritt als in Ludwigsburg, auch völlig anders als beim nicht minder verblüffenden Sieg in Valencia vergangene Woche. Trainer-Fuchs Aito ließ sein Team zwar wie dort mit einer Zonenverteidigung beginnen, was die ohnehin mäßige Spielfreude der Türken nicht gerade steigerte und ihren Rhythmus gar nicht erst entstehen ließ. Aber diesmal waren es nicht nur diese Verteidigungsstrategie und herausragende Wurfquoten aus der Distanz.

Alba trifft nicht nur aus der Distanz, sondern spielt wie aus einem Guss

Alba spielte in allen Bereichen wie aus einem Guss, auch der häufig für nicht gut genug befundene Center Kresimir Nikic bot seine beste Leistung im Alba-Trikot. Der Rest der Aufrechten ließ nie nach und findet sich jetzt zur Belohnung im Mittelfeld der Euroleague wieder. Mit sehr viel Berlin. Mit mehr Berlin denn je.

