Bundestrainer Joachim Löw hat sich am Montag der Presse gestellt.

DFB Kaum Selbstzweifel, Kritik am DFB: Joachim Löw bleibt stabil

Frankfurt/Main. Der angenehmste Teil des Tages kam für den Bundestrainer gestern zum Schluss. In der Qualifikation zur WM 2022 in Katar trifft Deutschland auf Rumänien, Island, Nordmazedonien, Armenien und Liechtenstein – keine Gruppe, vor der Joachim Löw Angst haben muss. Doch bevor am Abend ausgelost wurde, hatte Löw bereits ein aufregendes Programm hinter sich.