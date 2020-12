BR Volleys: Nichts läuft wie geplant

Berlin. Es vergeht kaum eine Woche, in der sich Kaweh Niroomand nicht bestätigt fühlt. „Dies ist eine Saison der Zufälle, nicht der Planung“, wiederholt der Geschäftsführer der BR Volleys sein Mantra, wenn wieder mal etwas Unerwartetes passiert ist. So wie jetzt, unmittelbar vor dem Turnier der Volleyball-Champions-League in der Max-Schmeling-Halle. Eigentlich wollten sich die Berliner von diesem Dienstag an bis Donnerstag im ersten Teil der Vorrunde mit Ach Ljubljana, Zenit Kasan und Jastrzebski Wegiel messen. Doch die Polen sagten ab: Drei positive Covid-19-Tests im Team Wegiels ließen eine Reise nach Berlin nicht zu, sondern führten direkt in die häusliche Quarantäne.

Das bedeutet für die BR Volleys: umplanen. Insgesamt drei Spiele statt sechs erfordern weniger Schiedsrichter, weniger freiwillige Helfer. Finanziell können neue Belastungen auftreten, falls der europäische Verband CEV beschließt, dass die Spiele Wegiels nachgeholt werden müssen. Dann entstehen in der ohnehin wegen Corona sehr angespannten Lage neue Reisekosten. Schon so zahlen die BR Volleys als Ausrichter in Berlin drauf. Als sie sich im Oktober um die Austragung der fast 70.000 Euro teuren Veranstaltung bewarben, hofften sie noch auf geringe Zuschauereinnahmen zur Kompensierung. Aber Corona macht’s unmöglich. Zu verfolgen sind die Partien für die Fans jetzt nur kostenpflichtig über den Streaming-Dienst www.xyzsports.tv.

BR Volleys müssen trotz Problemen fleißig punkten

Es ist eben keine Situation, in der verlässlich geplant werden kann. Ursprünglich wollten die BR Volleys aus ihrer Gastgeberrolle auch sportlich Nutzen ziehen, ihre Chancen erhöhen, die schwere Vorrunde zu überstehen und das Viertelfinale zu erreichen. Dazu ist mindestens Gruppenplatz zwei Pflicht. Ohne die Unterstützung der Fans, das hat die bisherige Saison schon gezeigt, tut sich das Team von Trainer Cédric Énard jedoch schwer. Gegen den slowenischen Serienmeister Ljubljana (Dienstag, 17 Uhr) und den sechsmaligen Champions-League-Gewinner Kasan (Mittwoch, 19.30 Uhr) muss trotzdem fleißig gepunktet werden. Die Mannschaft der BR Volleys ist ja nicht derart hochkarätig zusammengestellt worden, um in der europäischen Königsklasse ein wenig internationale Erfahrung zu sammeln. „Wir wollen und müssen hier in unserer Arena die Basis für das Erreichen unseres Ziels legen“, fordert Énard.

Nur läuft bei der Mannschaft auch längst nicht alles nach Plan. Viele Verletzungen haben die Volleys aus der Bahn geworfen. Ob Zuspieler Sergej Grankin, Diagonalangreifer Benjamin Patch, Außenangreifer Timothée Carle oder Mittelblocker Anton Brehme – zu viele Stammspieler quälten sich oder quälen sich noch mit Blessuren. Dem ordentlichen Saisonstart in Bestbesetzung mit 3:0-Siegen über Frankfurt und Düren folgten bittere Rückschläge in Bühl (1:3 in der Bundesliga) und gar daheim gegen die Netzhoppers KW-Bestensee (2:3 im Pokal). Zuletzt gab es wieder Fortschritte. Beim souveränen 3:0 in Lüneburg am Sonnabend schmetterte Carle bereits fast in gewohnter Manier. Grankin kam zu ersten Einsatzminuten. Gegen Ljubljana wird aber wohl der zweite Zuspieler Pierre Pujol wieder ran müssen, obwohl der Franzose vergangene Woche noch Wasser im Knie hatte und sich einen Finger ausrenkte.

Zugang Le Roux soll noch nicht eingesetzt werden

„Ganz sicher“, ist Niroomand überzeugt, „werden wir gegen Ljubljana nicht unsere Bestform haben.“ So wie das eigentlich, nach zwei Monaten Saison, geplant war. Nun lautet die Devise eher, sich durchzubeißen. Und den Spielermarkt nicht aus den Augen verlieren. So haben die Berliner einen vierten Franzosen neben Samuel Tuia, Pujol und Carle für ihr Team verpflichtet. Kévin Le Roux soll den Berliner Mittelblock verstärken, in dem Brehme zuletzt von Knieproblemen gebremst wurde. Und Olympiasieger Éder Carbonera aus Brasilien nach seiner Corona-Erkrankung im April noch immer nicht zu alter Stärke zurückgefunden hat.

Spielberechtigt wäre der 31 Jahre alte Europameister und Weltliga-Sieger, der mehr als 200 Länderspiele für Frankreich bestritten hat und zuletzt vereinslos war, sogar schon an diesem Dienstag. Er hat mit seinem neuen Team bereits trainiert. Niroomand sagt allerdings: „Wir werden ihn nicht sofort einsetzen.“ Die Erweiterung des Kaders ist eher in die Zukunft gerichtet. Dass überhaupt Geld für einen weiteren Profi dieser Qualität da ist, erklärt der Manager so: „Vom sportlichen Erfolg der Mannschaft hängt vieles ab. Es geht dabei auch um Prämienzahlungen.“

BR Volleys locken auch die Prämien in der Champions League

Wenn die BR Volleys deutscher Meister werden oder wenn sie in der Champions League tatsächlich weit kommen, gibt es dafür zusätzliches Geld, im ersten Fall von Sponsoren, im zweiten auch von der CEV. Bei der letzten Austragung des Finalturniers in Berlin 2019 erhielten die Sieger 400.000 Euro, die unterlegenen Finalisten 200.000. Für das Erreichen des Halbfinales gab es 125.000 Euro. „Unser Ziel ist“, sagt Niroomand, „Mitte bis Ende Januar richtig in Form zu kommen.“ Vom 9. bis 11. Februar findet in Kasan der zweite Teil der Champions-League-Gruppenphase statt. Danach geht es im Erfolgsfall im Play-off weiter. Und die Meisterschaft wird Ende April, Anfang Mai entschieden.

Auch wenn es eine Saison der Zufälle ist - wer kann schon ganz ohne Planung leben?

