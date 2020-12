Bester Werfer bei Alba Berlins Sieg in Bayreuth: Niels Giffey kam auf 15 Punkte.

Die Akkus waren leer, doch Alba Berlin feierte in der Basketball-Bundesliga seinen vierten Sieg mit 71:69 in Bayreuth.

Basketball Alba quält sich mit letzter Kraft zum Sieg in Bayreuth

Berlin. Drei Tage nach dem glanzvollen 100:92-Sieg in der Basketball-Euroleague bei Valencia Basket waren beim deutschen Meister Alba Berlin die Kräfte fast erschöpft. Doch mit reiner Willensstärke erkämpfte sich die Mannschaft von Trainer Aito Garcia Reneses einen 71:69 (43:35)-Sieg bei Medi Bayreuth, einem Gegner, bei dem sie in den vergangenen vier Jahren immerhin dreimal verloren hatte. Diesmal nicht, ein Dunking von Louis Olinde sieben Sekunden vor Schluss stellte das Endresultat her. Es war der vierte Sieg im vierten Spiel dieser Bundesligasaison für die Berliner.

Alba Berlin gehen die Kräfte aus – aber nicht der Kampfgeist

Lange Zeit schien Alba einem klaren Erfolg entgegenzusteuern, bis zu 14 Punkte Vorsprung hatten die Gäste. Sie trafen zu Beginn recht ordentlich, vielleicht hatte auch das Resultat aus Spanien sie beflügelt. Doch Bayreuth, das nicht ein einziges Mal in Führung ging, hatte die müden Berliner in der 37. Minute beim 69:69 eingefangen. Alba spielte schon längst vogelwild, nicht schnell, sondern hektisch, leistete sich viele Fehlwürfe, verlor viel zu viele Bälle – aber nie den Kampfgeist.

Vor allem die Rebound-Bilanz (47:28 für Alba) belegt dies, so ergaben sich immer wieder neue Möglichkeiten zu punkten. Überragend beim Rebound: Luke Sikma (12) und Olinde (11). Die Besten beim Punkten: der schon gewohnt starke Niels Giffey (15), Johannes Thiemann (14) und Sikma (13). Am Dienstag wartet bereits der nächste, der noch schwerere Brocken. Vizemeister Ludwigsburg (20.30 Uhr, Magentasport) würde sich zu gern für die Final-Niederlage der vergangenen Saison revanchieren.

