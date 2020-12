Füchse Berlin springen auf Europapokalrang

Geschafft: Sehr unterschiedlich feiern Fabian Wiede, Jacob Holm und Jakov Gojun ihren sechsten Sieg in Serie.

Den Füchsen ist im Topspiel gegen Melsungen ein wichtiger Heimsieg in der Handball-Bundesliga gelungen.

Berlin. Sehr freundliche Worte fand Frank Steffel, der Präsident der Füchse Berlin, noch bevor das Handball-Bundesligaspitzenspiel gegen die MT Melsungen begonnen hatte. Es ging um die offizielle Verabschiedung von Silvio Heinevetter, der elf Jahre lang das Publikum in der Schmeling-Halle mit seinen Emotionen begeistert hatte. Nun trägt er das Trikot der Hessen, und seine Leistungen sind konstant gut geblieben. Doch den 32:30 (13:14)-Sieg seines alten Teams konnte auch er nicht verhindern. Die Füchse sprangen durch ihren sechsten Pflichtspielsieg in Folge auf Rang vier in der Tabelle – auf einen Europapokalplatz.