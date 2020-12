Die Sportler des Jahrzehnts gehen auf die Zielgerade

Noch bis Sonntag kann über die Sportler des Jahrzehnts abgestimmt werden. Wer hat in den vergangenen 41 Jahren beeindruckt?

Berlin. Der Countdown läuft. Wer hat in den vergangenen 41 Jahren Großes geleistet? Wer wird Berlins Sportler des Jahrzehnts? Noch bis zum Sonntag, 23.59 Uhr kann der digitale Stimmzettel unter www.champions-berlin.de und auf morgenpost.de ausgefüllt werden.

Und weil die Corona-Pandemie in diesem Jahr keine gute Grundlage für sportliche Höchstleistungen war, haben sich die Organisatoren der Sportler-Wahl etwas anderes überlegt und in Berlins Sportgeschichte gekramt. Zur Wahl stehen zehn Sportlerinnen, zehn Sportler, zehn Mannschaften und zehn Trainer oder Manager, die seit Beginn der Wahl 1979 mit außergewöhnlichen Leistungen beeindruckt haben.

Claudia Pechstein zum Beispiel, als fünfmalige Olympiasiegerin im Eisschnelllauf. Oder Schwimmerin Franziska van Almsick mit ihren zwei WM-Titeln. Sven Felski, der mit den Eisbären Berlin sechs Mal deutscher Eishockey-Meister wurde. Oder Wasserspringer Patrick Hausding mit insgesamt zwölf EM-Titeln.

Große Online-Show am 15. Dezember

Urs Fischer, der als Trainer des 1. FC Union den erstmaligen Aufstieg in die Fußball-Bundesliga schaffte. Oder Ulli Wegner, der als Coach gleich mehrere Boxer in die Weltspitze führte. Die Füchse Berlin als zweimaliger EHF-Cup-Champion. Oder aber die Wasserballer von Spandau 04 mit 37 deutschen Meistertiteln.

Die Berlinerinnen und Berliner haben also die Qual der Wahl. Wer bei der Online-Show am 15. Dezember schließlich zu den Champions 2020 zählt, entscheiden die Zuschauerstimmen gemeinsam mit einer Expertenjury (Sportchefs der Medienpartner, Vertreter der Stadt, des Landessportbunds und des Olympiastützpunkts). Die Ergebnisse fließen jeweils zu 50 Prozent in das Endergebnis ein.

Und auch wenn es keine große Gala wie in den vergangenen Jahren gibt, gewinnen können alle Teilnehmer trotzdem. Unter allen, die ihr Stimmen bis Sonntagabend abgegeben haben, werden Preise im Wert von 10.000 Euro verlost.