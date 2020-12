Champions League ohne das ganz große Kribbeln

Berlin. Das richtige Kribbeln wollte sich zunächst noch nicht einstellen. Champions League, die besten elf Tischtennis-Teams Europas sind versammelt im Park Inn Hotel von Linz, und die Frauen des deutschen Meisters TTC Eastside sogar an Position eins gesetzt: Aber „der große Kitzel“, sagt Eastside-Präsident Alexander Teichmann, der bei allen bisherigen vier Triumphen in der Königsklasse dabei war, „der kommt schwer auf“. Was weniger daran liegt, dass er diesmal daheim in Berlin geblieben ist. Sondern eher daran, dass die ganze Veranstaltung in Zeiten Coronas in einer sogenannten Blase stattfindet.

Allerdings nicht mit letzter Konsequenz. Den Regularien des europäischen Verbandes ETTU folgend, hätten alle eintreffenden Teilnehmerinnen nicht nur einen höchstens zwei Tage alten, negativen PCR-Test mitbringen müssen. Der nächste Test hätte auch direkt bei der Ankunft genommen werden sollen. Doch die Berlinerinnen, die individuell Dienstag mit dem Auto anreisten, hatten erst am Mittwoch alles hinter sich. Im Hotel konnte von einer isolierten Unterbringung in Einzelzimmern oder beim Essen auch nicht die Rede sein, es ging eher etwas kunterbunt zu, was zu Verunsicherung führte. Aber das hat sich gebessert. Und seit Donnerstag fliegen nun endlich die Tischtennisbälle.

TTC Eastside erwischte eine schwierige Gruppe

Die Auslosung bescherte Eastside eine Vierergruppe mit den Gegnern UCAM Cartagena (Spanien), CP Lyssois Lille (Frankreich) und GDCS Do Juncal (Portugal). Platz eins bedeutet den direkten Einzug ins Halbfinale am Montag. Berlins Trainerin Irina Palina, die ebenfalls bei allen vier TTC-Siegen in diesem Wettbewerb dabei war, schätzte die Aufgaben so ein: „Vor allem Cartagena ist eine sehr unangenehme, mit zwei Chinesinnen besetzte Mannschaft. Aber auch Lille ist schwer zu spielen. Wichtig ist ein guter Start in das Turnier. Dann ist alles möglich – auch der fünfte Titel.“

Für Berlin sind die Weltranglisten-30. Britt Eerland, die zweimalige deutsche Einzel-Meisterin Nina Mittelham und die routinierte Xiaona Shan am Start; Ersatz ist Jessica Göbel. Ursprünglich wollte Teichmann für das Turnier als Verstärkung Yin Lin aus Singapur einfliegen lassen, doch das scheiterte an den komplizierten Corona-Bestimmungen. Aus diesem Grund ist auch Titelverteidiger KTS Tarnobrzeg aus Polen nicht angereist. Was die Aufgabe leichter macht für Eastside.

Bernadette Szöcs spielte vergangene Saison noch für Berlin

„Ein fünfter Erfolg ist möglich, aber kein Selbstläufer“, meint Teichmann, „gute Spielerinnen gibt es überall.“ Vor allem in der Mannschaft des Gastgebers Linz AG Froschberg. Die Österreicherin Sofia Polcanova ist als Nummer 14 der Welt die beste Europäerin. Die Rumänin Bernadette Szöcs, vergangene Saison noch bei Eastside unter Vertrag, steht ihr kaum nach. Und schließlich ist da noch die unverwüstliche Jia Liu, fast 40 Jahre alt, Spitzname „Susi“, eine unangenehm spielende Gegnerin. Linz hat die Champions League zweimal gewonnen, zuletzt 2013, Berlin viermal, zuletzt 2017. Zwischen diesen beiden Mannschaften sollte am 8. Dezember, am letzten Tag des Turniers, die Entscheidung fallen. Und spätestens davor auch ein gewisses Kribbeln eintreten.

