Alba Berlin ist besser als vergangene Saison

Berlin. Zugegeben, die These ist steil. Besser als vergangene Saison? Alba Berlin gewann immerhin das nationale Basketball-Double aus Meisterschaft und Pokal. Dann gingen wichtige Spieler, Rokas Giedraitis, Martin Hermansson, Tyler Cavanaugh und Makai Mason nach Spanien, Landry Nnoko nach Belgrad, Kenneth Ogbe nach Bamberg. Aber Alba hat gut reagiert, wenn man die ersten 13 Auftritte der neuen Mannschaft betrachtet. Das Zwischenergebnis kann sich sehen lassen. Trotz des herben Rückschlages durch Corona und der üblichen Verletzungen.

Alba Berlin steht nicht schlechter da als 2019/20 – trotz Corona

Euroleague, vergangenes Jahr, nach elf Spieltagen: vier Siege, sieben Niederlagen. Jetzt: drei/sechs, zwei Spiele ausgefallen. Die verlegten Partien gegen Vitoria und in Mailand hat Alba übrigens 2019/2020 gewonnen, das nur am Rande. National vier Spiele, vier Siege, besser geht’s nicht. Natürlich, Vergleiche hinken. Immer! Unspannend sind sie trotzdem nicht.

Die Wechsel? Auf der Position des Point Guards ist Alba jetzt besser besetzt. Jayson Granger und Maodo Lo für Hermannsson und Mason - nichts, wirklich nichts gegen den Isländer. Aber diese Zugänge sind auf Anhieb Verstärkungen, wegen ihrer Erfahrung und ihrer Qualität. Die größten Ängste bestanden auf der Center-Position. Wie soll dieser Hänfling Ben Lammers einen Nnoko ersetzen? Kann er nicht, versucht er auch gar nicht – der Amerikaner spielt anders, macht das Alba-Spiel noch schneller. Blockt wie der Teufel. Kann werfen. Seine Effektivitätswerte der letzten beiden Spiele: 24 bei der Niederlage gegen St. Petersburg, 22 beim Sieg über Khimki Moskau. Der hat gerade erst angefangen, nicht vergessen.

Die Routiniers von Alba Berlin sind noch stärker geworden

Aber Rokas! Stimmt. Simone Fontecchio fing an wie die Feuerwehr, 16 Punkte, acht Rebounds in Tel Aviv. Danach wurde es ein wenig ruhiger um den Italiener, er wird von den Gegnern als Feind erkannt. Aber seine Athletik und sein Wurf versprechen viel. Er muss seine Unsicherheit ablegen, muss an einigen Stellen noch lernen, wie Alba als Gesamtheit geht. Geduld ist gefragt. Louis Olinde statt Ogbe – genauso viel Gewandtheit, gedankenschnell, Teamplayer, nicht fremdelnd mit der neuen Umgebung. Mal sehen, ob das große Talent sich unter Trainer Aito noch mehr zeigt. Für Cavanaugh wurde kein Ersatz verpflichtet. Oder kam Lammers für ihn? Dann wurde für Nnoko keiner geholt. Ansichtssache.

Die Hiergebliebenen: Kapitän Niels Giffey bärenstark , Johannes Thiemann auch eher noch besser als vergangene Saison. Jonas Mattisseck sehr stabil. Bitte kurz klarmachen: Er ist 20! Tim Schneider noch nicht der Alte nach seiner Bandscheiben-OP. Luke Sikma schaffte es tatsächlich, gegen Khimki noch ein bisschen besser zu sein als Giffey, er bleibt der Winnetou von Alba, der große Häuptling.

Peyton Siva schreibt Zweifel mit Y

Peyton Siva wurde von Corona umgehauen , das Virus hat anscheinend die Reste seines Wurfs gefressen. Trotzdem schoss er Alba gegen Asvel zum Sieg, weil er Zweifel mit Y schreibt (Dreier-Bilanz in den vergangenen drei Euroleague-Spielen lautet drei von sechzehn). Kennt er nicht. Dafür gegen Khimki: zehn Assists, vier geklaute Bälle. Summa summarum: Die Alten sind nicht schlechter geworden, im Gegenteil. Und Marcus Eriksson ist noch verletzt. Nicht zu vergessen, dass alle Hiergebliebenen jetzt mindestens ein Jahr Euroleague-Erfahrung haben.

Kommt dazu die Defense. Es heißt ja immer, Aito-Basketball sei offensiv eine Augenweide. Aber ohne Verteidigung kann man nicht gewinnen, das erfuhr gerade Khimki Moskau wieder mal in Berlin. Die Alba-Defense wirkt noch wacher, schneller, zupackender, unangenehmer für die Kontrahenten. 7,78 Steals pro Spiel sind viel, nur Vitoria und Bayern München haben mehr.

Womit wir urplötzlich bei Albas großem Problem sind, wenn es um die Verteidigung der Titel aus dem Vorjahr geht. Noch eine Mannschaft in Deutschland ist besser als vergangene Saison. Und zwar: viel besser. Ob am Ende auch besser als Alba? Das wird spannend. Hoffentlich.

Mehr über Alba Berlin lesen Sie hier.