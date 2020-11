Der Sport und das große Zittern

Die Berliner Eisbären hoffen, am 17. Dezember in die neue DEL-Saison starten zu können.

Berlin. Geisterspiele mindestens bis Weihnachten? Ziemlich wahrscheinlich. Weitere Millionen-Verluste? Unumgänglich. Liga-Stopp im Fußball, Handball, Basketball und Co.? Wegen der nach wie vor hohen Zahl von Corona-Infektionen plötzlich wieder ein Thema. Wenn Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer am Mittwoch über ihren weiteren Umgang mit der Pandemie beraten, zittert einmal mehr auch der deutsche Sport. An Spiele ohne Fans haben sich die Klubbosse fast schon gewöhnt. Jetzt sind drohende Unterbrechungen im Spielbetrieb das neue Horrorszenario.

Ein kompletter Lockdown „steht unseres Wissens aber auch nicht zur Debatte“, sagte Frank Bohmann. Für den Geschäftsführer der Handball-Bundesliga ist der „symbolträchtige Zuschauer-Ausschluss zur Bekämpfung der Pandemie“ auch so „schon schwer genug zu managen“. Weil die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter hoch ist, geht Bohmann nicht von einer „Rückkehr von Zuschauern im Leistungssport“ aus. Doch der Handball sei darauf vorbereitet: „Wir werden bis Weihnachten auch ohne Fans durchhalten.“

Es könnten ab Dezember härtere Maßnahmen greifen

Im Eishockey sind die Klubs sogar schon einen Schritt weiter. Für die gesamte Saison in der DEL, die am 17. Dezember beginnen soll, haben „alle 14 Klubs ihre Kalkulationen komplett ohne Zuschauerbeteiligung erstellt“, sagte Liga-Chef Gernot Tripcke: „Das ist bitter, aber aktuell schlicht nicht änderbar.“ Und vermutlich auch nicht verkehrt.

Denn von Lockerungen spricht angesichts der Lage in der Politik kaum noch jemand, ganz im Gegenteil. Es könnten ab Dezember „weitere Maßnahmen“ gelten, wie aus dem Beschluss-Entwurf der Länder für die Beratungen am Mittwoch hervorgeht.

Alba Berlins Geschäftsführer Marco Baldi sagte zur drohenden Verlängerung des Lockdowns: „Damit war zu rechnen. Das ist sehr bitter. Wir gehören nicht zu denen, die immer jammern. Wir wollten schon immer auf eigenen Beinen stehen und sind immer mutig vorangegangen, mit Mut, auch ins Risiko.“ Jetzt sei Kampfgeist gefragt, so der Manager, „und wenn uns etwas auszeichnet, dann das. Wir stecken im Überlebenskampf, das sage ich nicht, weil es gerade alle sagen. Das ist wirklich so.“

In Berlin ist Training für Jugendliche bis zwölf Jahre noch erlaubt

In Berlin ist Training für Jugendliche bis zwölf Jahre erlaubt. Noch. Bernd Schultz, der Präsident des Berliner Fußball-Verbandes (BFV) hofft, „dass uns dieser kleine Vorteil gegenüber anderen Bundesländern nicht genommen wird“. Ein Verbot hält er nicht für sinnvoll: „Ich sehe nicht, dass diese ohnehin kleinen Gruppen ein Infektionsherd sein könnten. Darüber liegen uns keine Meldungen vor, deswegen sehe ich für eine derartige Maßnahme keinen Anlass. Vielmehr versuchen auch die anderen Landesverbände sich bei ihren Landesregierungen für das Jugendtraining bis 18 Jahren stark zu machen.“ Eine Rückkehr zum Trainings- und Spielbetrieb für die anderen Altersklassen im Dezember hält Schultz allerdings für ausgeschlossen.

Thomas Härtel, der Präsident des Landesportbundes Berlin (LSB), hofft ebenfalls, dass es zu keinen weiteren Einschränkungen im Sportbereich und vor allem im Sportunterricht kommen wird. „Hinsichtlich des Infektionsgeschehens ist es nun aber erst einmal natürlich Priorität, die Pandemie in den Griff zu bekommen“, sagte er: „Ein positives Signal war zuletzt, dass der Rehasport in Berlin wieder erlaubt wurde. Wir warten ab, was am Mittwoch entschieden wird, für uns zählt dann aber primär, was der Berliner Senat am Donnerstag verabschiedet.