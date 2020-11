Debakel der DFB-Elf in Sevilla: Es fehlt überall an Führung

Alexandra Gross schreibt über die Missstände in der DFB-Elf und ihre Folgen für die Zukunft.

Kommentar Es fehlt überall an Führung

Er darf weitermachen, trotz der Schmach von Sevilla. Dabei trägt Joachim Löw als Fußball-Bundestrainer die volle Verantwortung für das historische Debakel. Die 0:6-Klatsche der deutschen Auswahl im Nations-League-Spiel gegen Spanien bot die gesamte Klaviatur des sportlichen Scheiterns auf. Es fehlte an Qualität, Kreativität, Einsatz, Zusammenspiel, Torgefahr, Lösungen. Diese Nicht-Leistung war einer deutschen Fußball-Nationalmannschaft unwürdig. Besonders bitter: Das DFB-Team ließ sich widerstandslos von den Iberern vorführen. Stellt sich die große Frage: Erreicht Löw seine Spieler noch?

Das ist nach der Demütigung schwer zu glauben, wenn man sieht, dass es auch nach der Halbzeitansprache keinerlei Aufbäumen gab. Keinerlei Führung auf dem Platz. Löw hat offenbar nicht die richtigen Wort gefunden, er konnte seine Spieler nicht zum Abrufen ihrer Leistung motivieren – und im Gegenzug haben die hochbezahlten Profis ihren Chef gnadenlos im Stich gelassen. Das sollte allen Beteiligten der Sevilla-Reisegruppe zu denken geben. Dass jetzt der Ruf nach den aussortierten Ex-Weltmeistern Thomas Müller, Jerome Boateng und Mats Hummels ertönt, ist logisch. Und auch nicht neu.

Löw hat sich damals für den Kurs der Verjüngung entschieden, immerhin das eine klare Linie. Dass nun der aktuelle Jahrgang, allen voran die nicht titeltaugliche Abwehr, noch reifen muss, steht spätestens seit Dienstagabend fest. Denkt man an die EM 2021 und die schwere Vorrunden-Gruppe der Deutschen mit Weltmeister Frankreich, Europameister Portugal und Ungarn, wird einem schon jetzt ganz schummerig. Ein weiteres Vorrunden-Aus wie bei der WM 2018 wäre eine Katastrophe.

Nun, Boateng und Hummels würden die deutsche Defensive sicherlich stabilisieren, und der umtriebige Müller würde in der Offensive lautstark den Taktgeber spielen, doch Löw hat offenbar kein Interesse an einer Rückholaktion, die ganz nebenbei das Gefüge der Mannschaft durcheinanderwirbeln würde. Klar ist doch: Alle drei würden einen Stammplatz für sich beanspruchen. Das dürfte nicht zu Jubelarien bei den anderen Akteuren führen.

Löw muss, jetzt da er weitermachen darf, die Schmach von Sevilla schonungslos aufarbeiten – und bei seinen Fehlern anfangen. Die Zeit dafür ist da, erst im März geht es für die DFB-Auswahl weiter. Und vielleicht klappt es, an dieser epischen Niederlage zu wachsen. So wie einst der FC Bayern in der Champions League. Ohne die schmerzhafte und unverdiente Niederlage im Finale dahoam 2012 gegen Chelsea hätte es den Triumph im Jahr 2013 gegen Dortmund vielleicht nicht gegeben.