Debütant Philipp Max: Löws neue Lösung für links

Leipzig/Berlin. Er lief und lief und lief. Bei seinem langersehnten DFB-Debüt rannte Philipp Max (27) die linke Außenbahn wie ein Irrwisch auf und ab, doch für einen kurzen Moment hielt er inne. „Nach zehn Minuten habe ich mal kurz auf die Uhr geguckt“, sagte der Neu-Nationalspieler nach dem 1:0 (1:0)-Testspielsieg gegen Tschechien am Mittwoch. „Da“, fügte er grinsend an, „hatte ich ihn überholt.“

Ihn – damit ist Papa Martin Max gemeint, der im Nationalteam trotz seiner starken Leistungen in der Bundesliga (Torschützenkönig 2000 und 2002) kaum berücksichtig wurde und in seiner Karriere auf ganze acht Länderspiel-Minuten kam. Sohn Max hat ihn nun nach einem Spiel überflügelt und sammelte zudem einen Scorerpunkt. Mit seiner scharfen und präzisen Hereingabe hatte er das 1:0 durch Luca Waldschmidt (13.) vorbereitet.

„Ich bin stolz und sehr glücklich“, sagte Max junior, der im Sommer von Augsburg zur PSV Eindhoven gewechselt war. Auch, dass das leere Leipziger Stadion und der sportlich unbedeutende Test keinen glamourösen Rahmen boten, konnte die Freude über die äußerst gelungene Premiere nicht trüben. „Das ist ein besonderer Tag“, betonte der Linksfuß.

Statt für Max entschied sich Löw bei der WM für Plattenhardt

Lange sah es ja so aus, als ereile den dynamischen Außenverteidiger ein ähnliches Schicksal wie seinen Vater. In der Bundesliga hatte Max schon 2017/18 für Furore gesorgt (zwei Tore, 13 Vorlagen), ehe er in den zwei folgenden Spielzeiten erneut starke Werte vorwies (acht bzw. 14 Torbeteiligungen).

Mit einem Anruf von Joachim Löw rechnete er insgeheim schon seit Jahren, doch der Bundestrainer zeigte ihm stets die kalte Schulter. Statt für den offensivstarken Max entschied sich Löw im WM-Jahr 2018 für den deutlich defensivere Marvin Plattenhardt (28) von Hertha BSC, später erhielt der Berliner Nico Schulz (27, Borussia Dortmund) den Vorzug. Daneben durften sich neben dem inzwischen zurückgetretenen Jonas Hector (30, 1. FC Köln) auch Marcel Halstenberg (29, RB Leipzig) und Robin Gosens (16, Atalanta Bergamo) beweisen. Und nun eben auch Max.

Bereut hat der Bundestrainer sein Experiment nicht. Max habe „sehr, sehr gut“ gespielt, sagte er über seinen Debütanten Nummer 111, der mit seinem Offensivdrang immer wieder Akzente setzte. „Er hat schon im Training einen guten Eindruck gemacht“, berichtete der Coach, dessen aktuelles System mit zwei offensiv ausgerichteten Außenverteidigern wie für Max gemacht scheint. Die Chancen auf ein EM-Ticket stehen gut.

Vier-Augen-Gespräch zwischen Max und Bundestrainer

Vor Anpfiff hatte Löw den Neuling im Hotel noch zu einem Vier-Augen-Gespräch gebeten. „Er hat gesagt, ich soll es genießen, Spaß haben und das machen, was ich im Verein auch mache“, verriet Max: „Einfach vorne die Situationen gefährlich machen, Bälle vors Tor spielen.“ Gesagt, getan – so wie in Eindhoven, wo Max (geschätzter Marktwert: 15 Millionen Euro) in sieben Spielen zwei Tore schoss und fünf weitere Treffer vorbereitete.

Nebenbei schwang sich die Max-Familie zum insgesamt vierten Vater-Sohn-Gespann in der DFB-Auswahl auf. Laut Fachmagazin „Kicker“ waren zuvor auch Dieter und Herbert Burdenski, Bernd und Friedo Dörfel sowie Gert und Friedo Dörfel für die A-Nationalmannschaft aktiv gewesen.