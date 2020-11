IOC-Boss Bach glaubt an Olympia-Austragung im Sommer 2021

Berlin. Mo Farah brauchte einfach eine Herausforderung. Kein Olympischen Spiele, keine Wettkämpfe – ein verschenktes Jahr für den britischen Langstreckenläufer. Also bezieht er am Sonntag sein neues Zuhause auf Zeit: ein zugiges Schloss in Wales.

Der 37-Jährige nimmt an der englischen Ausgabe der Reality-Show „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ teil. Wegen der Corona-Pandemie war das Camp aus dem australischen Dschungel kurzerhand in den nasskalten Südwesten von Großbritannien verlegt worden. Was die Angelegenheit aber nicht angenehmer machen wird.

Die Kakerlaken und diversen anderen Krabbeltiere, mit denen sich die Teilnehmer Jahr für Jahr rumschlagen müssen, werden auch in Wales mit von der Partie sein. Eine schlechte Nachricht für Farah. Schließlich hat der zweifache Doppel-Olympiasieger über 5000 und 10.000 Meter ziemlich viel Angst hat vor „jedem Tier, das sich bewegt“.

IOC-Präsident Bach hält an Olympia fest

Dass sich der vierfache Familienvater seinen Ängsten stellt, zeigt, dass der Leichtathlet eine Herausforderung dringend nötig hat. Immerhin nimmt er in Kauf, dass er während seiner Zeit im Corona-Dschungelcamp nicht wirklich an seiner Olympiaform arbeiten kann. Obwohl Farah in Tokio im kommenden Sommer ein klares Ziel hat: zum dritten Mal in Folge Gold über 10.000 Meter.

Ob sich der sechsmalige Weltmeister in Japan zum ersten Läufer krönen kann, dem das gelingt, ist allerdings ungewiss. Nicht unbedingt wegen seines kleinen TV-Trips. Noch steht überhaupt nicht fest, ob die in den Sommer 2021 verschobenen Spiele (23. Juli bis 8. August) stattfinden können. Die weiterhin kritische Pandemie-Lage und die weltweit steigenden Infektionszahlen lassen die Zweifel an einem Mega-Sportevent mit mehr als 11.000 Athleten wachsen.

Ob im Nationalstadion in Tokio im kommenden Sommer um Medaillen gekämpft wird, bleibt abzuwarten.

Foto: . / dpa

Geht es nach Thomas Bach, Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), steht eine Absage der Sommerspiele aber nicht zur Debatte. Acht Monate vor dem geplanten Startschuss ist der deutsche Funktionär zuversichtlich, dass die Wettkämpfe stattfinden können. Am Sonntag reist der 66-Jährige nach Tokio, um mit Verantwortlichen und Athleten zu sprechen sowie die Sportstätten zu besuchen. „Die Botschaft, die ich übermitteln möchte, ist, dass wir uns ganz für die Ausrichtung der Spiele einsetzen“, sagte Bach.

Japan will Einreise-Gesetze für Zuschauer-Zulassung lockern

Für den IOC-Präsidenten kommt der Besuch zu einem „wichtigen Zeitpunkt“. Man wolle mit den japanischen Organisatoren vor Ort die geplanten Maßnahmenpakete besprechen. Eine Taskforce erarbeitet derzeit ein Konzept für Spiele unter Corona-Bedingungen. Es sei wichtig, „ein Gefühl dafür zu bekommen, was dort gebraucht wird“, meinte Bach.

Beraten wird auch über den Umgang mit Zuschauern. Obwohl noch nicht einmal feststeht, wie Athleten und Betreuern ein coronakonformes und sicheres Umfeld geboten werden soll, will Japan ausländische Fans ins Land und in die Stadien lassen. Dafür wolle man laut Cheforganisator Toshiro Muto auch die zurzeit strengen Einreise-Gesetze lockern. Die obligatorische zweiwöchige Quarantäne würde dann entfallen. „Im nächsten Frühjahr werden wir Maßnahmen für alle Zuschauer vorlegen, auch für Einreisende von außerhalb Japans“, sagte Muto.

Jeder Zuschauer soll sich einigen Gesundheitstests unterziehen müssen, strikte Vorgaben beachten und eine Warn-App nutzen, um die Ansteckungsgefahr zu verringern. Und wenn all das eingehalten wird, gilt: Bitte nicht zu laut jubeln. „Das könnte ein zu berücksichtigender Punkt sein, um das Risiko von Tröpfchen in der Luft zu verringern“, erklärte Muto, gab aber auch zu, dass eine solche Auflage bei Sportfans nur schwer durchsetzbar sei.

Impfstoff soll erst den Risikogruppen zur Verfügung gestellt werden

Nichtsdestotrotz will auch IOC-Boss Bach eine „angemessene Anzahl von Zuschauern“ zulassen. Eine endgültige Entscheidung über das erlaubte Publikum soll aber erst fallen, wenn die großen Baustellen für die eigentliche Durchführung der Spiele beseitigt wurden. Dabei auf den Einsatz eines Impfstoffes gegen das Coronavirus zu setzen kommt aber noch zu früh.

Zwar habe das IOC schon Gespräche mit Herstellern von Impfstoffen geführt, der Sport wolle sich aber nicht vordrängeln. Sollte in naher Zukunft ein Impfstoff zugelassen werden, sollen zunächst Hochrisikopatienten und medizinisches Personal geschützt werden. „Das unterstützen wir sehr“, sagte Bach.

Deshalb wird das IOC erst einmal weiter beraten, mit Experten, Medizinern und verschiedenen Regierungen, um auszuloten, ob und wie ein Impfstoff bei den Olympia-Athleten zum Einsatz kommen könnte. Ein Punkt, der ebenfalls auf Bachs Agenda für seinen viertägigen Tokio-Trip steht. Die Reise in die Gastgeber-Stadt ist übrigens seine erste seit der Entscheidung zur Verlegung der Spiele im vergangenen März.

Bach will sich und vor allem die Sportwelt davon überzeugen, dass Olympia eine Perspektive für 2021 hat. Damit sich Athleten wie Mo Farah nicht andere, noch abenteuerlichere Herausforderungen suchen müssen.