Wer sind Berlins größte Sportler?

Claudia Pechstein gewann bei den olympischen Winterspielen in Nagano Silber über 3000 Meter und holte sich wenig später auch noch den Sieg über 5000 Meter in Weltrekordzeit.

Berlin. Erinnern Sie sich noch an den Sommer 1992? Als Franziska van Almsick bei den Olympischen Spielen in Barcelona ins Becken sprang und als erster gesamtdeutscher Sportstar wieder auftauchte? Oder an den Weltrekord von Claudia Pechstein, die sich damit über 5000 Meter bei den Winterspielen in Nagano 1998 Olympia-Gold im Eisschnelllauf holte?