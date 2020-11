Für Alba Berlin zählt im Basketball-Pokal in Bonn nur ein Sieg

Berlin. 17 Tage ohne Training sind im Leistungssport eine Welt. Es ist also kein Wunder, dass der erfolgreiche, aber kraftraubende Auftakt der Basketball-Bundesliga gegen Frankfurt (79:66) vom Sonntag den Spielern von Alba Berlin noch in allen Knochen steckt. „Hintenraus ist uns schon die Luft ausgegangen“, räumte etwa Nationalspieler Johannes Thiemann ein. Nach sieben Corona-Fällen und anschließender Quarantäne sind die Spieler bei ihrer Fitness noch nicht wieder auf dem alten Niveau.

Eine lange Verschnaufpause ist den Berlinern aber nicht vergönnt. Schon am Dienstag geht es in Bonn gegen die Telekom Baskets (19 Uhr, Magentasport) in das für Alba erste Nachholspiel des Pokal-Qualifikationsturniers. „Das wird ein Do-or-Die-Spiel und eine große Herausforderung“, so Offensivmann Luke Sikma.

Alba Berlin muss in Bonn gewinnen, um den Titel zu verteidigen

Bonn hat bereits gegen Braunschweig und Oldenburg gewonnen. Mit einem Sieg würden die Baskets, die nach einer holprigen vergangenen Saison mit einem grunderneuerten Kader antreten, die Qualifikation für sich entscheiden. Alba muss also gewinnen, um die Chance auf die Pokal-Titelverteidigung noch zu wahren. Nur der Gruppensieger kommt weiter. „Da müssen wir uns in Bestform zeigen“, sagte Thiemann.

Nur bei einem Berliner Sieg bliebe das Rennen in der Pokal-Gruppe A offen. Nicht nur Alba, sondern auch die gegen Oldenburg siegreichen Braunschweiger hätten dann noch die Chance, sich für das Top 4 zu qualifizieren. Im diesjährigen Pokal-Modus erreichen das nur die jeweils vier erstplatzierten Teams der Vorrundengruppen, Göttingen und Ulm haben sich bereits qualifiziert.

Alba Berlin findet langsam zu sich zurück

„Bonn spielt schon früh in der Saison sehr gut und ist mit den beiden Pokalsiegen stark gestartet“, sagte Alba-Trainer Aito Garcia Reneses, „uns ist bewusst, dass wir dort nicht in bester Verfassung antreten.“ Dabei macht der Sieg daheim in der Mercedes-Benz Arena gegen Frankfurt drei Tage nach der deutlichen Heimpleite in der Euroleague gegen Barcelona durchaus Hoffnung – zumindest, was die starke erste Hälfte angeht.

„Die Intensität war wieder gut. Das war ein guter Schritt in die richtige Richtung“, kommentierte Sikma, „man fühlt sich so langsam wieder besser.“ Nach dem Pokalspiel gegen Bonn wartet am Donnerstag in der Euroleague mit Olympiakos Piräus schon der nächste Auswärtsgegner. Am Sonntag spielt Alba dann in der Bundesliga in Oldenburg.

