Alba Berlin ist derzeit nur Meister der Verunsicherung

An diesem Sonntag startet Alba Berlin gegen Frankfurt in die Bundesliga – unter denkbar schwierigen Umständen.

Berlin. Mit so vielen Fragezeichen ist vermutlich nur selten ein deutscher Double-Gewinner in die Mission Titelverteidigung gestartet. Alba Berlin, der Basketballmeister, bestreitet an diesem Sonntag (15 Uhr, Sport1 und Magentasport) in der Mercedes-Benz Arena seine erste Partie der 54. Basketball-Bundesligasaison gegen die Skyliners Frankfurt. Aber ist die Mannschaft dazu überhaupt schon bereit? „Mal schauen!“, sagt Kapitän Niels Giffey knapp und nicht sehr fröhlich. Sein Teamkollege Luke Sikma ergänzt: „Unsere Situation ist sehr speziell.“

Bei Alba Berlin herrscht große Unsicherheit

Anders formuliert: Es herrscht große Verunsicherung bei den Berlinern. Das ist nur zu verständlich. Drei zum Teil herbe Alba-Niederlagen zum Auftakt der Euroleague zeigten, dass sich die neuformierte Mannschaft erst finden muss. Dann kam das sensationelle 93:88 bei ZSKA Moskau. Dann kamen sieben Infektionen mit dem Coronavirus. Dann kam nach fast drei Wochen Zwangspause ein ernüchterndes 67:103 gegen Barcelona. „Es ist sehr schwierig für uns“, sagte Trainer Aito Garcia Reneses.

Trainer Garcia Reneses versucht bei Alba Berlin, seine Spieler wieder in die richtige Spur zu führen.

Foto: Andreas Gora / dpa

Die Spieler sind fast völlig außer Form, weil sie zwei Wochen nicht trainieren konnten. Die Infizierten sind zum Teil zusätzlich geschwächt. Johannes Thiemann und Louis Olinde sind wegen Verletzungen nicht einsatzfähig. Ob es bis Sonntag schon eine Besserung gibt? „Ich weiß nicht, ob das möglich ist“, antwortete der erfahrene Coach. „Aber wir müssen das akzeptieren und uns darauf konzentrieren, in jedem der vielen Spiele, die uns nun erwarten, ein kleines bisschen besser zu werden. Ob wir gewinnen, steht dabei erst einmal noch nicht im Vordergrund.“

In Bonn steht Alba schon mehr unter Druck

Doch schon am nächsten Dienstag sieht das ein wenig anders aus, da treten die Berliner zum Pokalspiel in Bonn an. Verlieren sie, ist das Thema erfolgreiche Cupverteidigung passé, bevor der Wettbewerb für Alba richtig begonnen hat. Die Bonner könnten für das Finalturnier planen, für das die BG Göttingen und Ratiopharm Ulm schon qualifiziert sind.

Das beschäftigt bei Alba momentan aber niemand. Eher die Frage: Wann kommen die Spielmacher Peyton Siva und Maodo Lo von ihren Corona-Erkrankungen zurück? Wann die beiden Verletzten? „Wir wollen uns vor allem physisch Schritt für Schritt verbessern“, wünscht sich Garcia Reneses. Gegen die intensiv verteidigenden Frankfurter wird Alba jedenfalls physisch stark gefordert. Psychisch immerhin scheint Luke Sikma schon so weit zu sein. „Wir treten natürlich an, um dieses Spiel zu gewinnen. Dafür werden wir alles geben.“ Alles, was im Moment möglich ist.

