Bayern-Verteidiger Süle positiv auf Coronavirus getestet

München. Fußball-Nationalspieler Niklas Süle vom FC Bayern München ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der deutsche Rekordmeister am Montag mitteilte, befindet sich der 25 Jahre alte Abwehrspieler in häuslicher Quarantäne. „Es geht ihm gut“, schrieb der Klub. Die Bayern treten am Dienstag (21 Uhr/) in der Champions League beim österreichischen Meister Red Bull Salzburg an. Nationalspieler Serge Gnabry positiv auf Corona getestet

Vor zwei Wochen war Serge Gnabry als erster Spieler des FC Bayern positiv getestet worden. Allerdings ergaben Nachtests, dass es sich dabei um einen falschen Befund gehandelt hatte. (fs/sid)