Alarmstufe Rot für Berlins Profiklubs

Berlin. Frust, Enttäuschung und manchmal ob der bislang bewährten Hygienekonzepte auch Unverständnis – die Gefühlslage bei den Verantwortlichen im deutschen und Berliner Profisport bleibt nach der Verkündung des Teil-Lockdowns angespannt. Bis Ende November dürfen landesweit drinnen wie draußen nur noch Geisterspiele ausgetragen werden, das führt bei vielen Vereinen zu einer existenziellen Bedrohung.

Kaweh Niroomand, Geschäftsführer des deutschen Volleyball-Meisters Berlin Recycling Volleys sowie Sprecher der Berliner Profiklubs, befürchtet durch die neuerlichen Corona-Maßnahmen schwere wirtschaftliche Folgen. „Die Verschärfung der Einschränkungen trifft uns hart und verschlechtert die ohnehin schon angespannte finanzielle Situation noch einmal deutlich“, sagt der Manager, der zugleich auch Vizepräsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) ist. Und mahnt: „Als Verein werden wir diese drastischen Maßnahmen jedoch nur für eine gewisse Zeit überstehen.“

Klubs sind auf die Einnahmen der Zuschauer angewiesen

Ähnlich ist die Situation für die Handballer der Füchse Berlin, die wie die Volleys ihre Heimspiele in der Max-Schmeling-Halle austragen. Beide Spielzeiten sind bereits in vollem Gange. Alba startet mit der Bundesliga am 6. November in die neue Saison, der Auftakt für die Eisbären in der Deutschen Eishockey-Liga ist auf den 18. Dezember terminiert. Von der Handball-Bundesliga (HBL) gab es immerhin schon das Zeichen, dass die Saison bis Weihnachten weitergespielt wird, wenngleich die Situation für alle „eine Katastrophe“ ist, wie Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning sagt.

Der finanzielle Kollaps rückt bedrohlich näher. Ein Grund dafür ist, dass die Sportarten hinter König Fußball weniger Geld aus TV-Verträgen einnehmen und um ein Vielfaches mehr von den Zuschauereinnahmen abhängig sind. „Das ist jetzt ein Schlag ins Kontor“, sagt HBL-Boss Frank Bohmann, „es zerstört natürlich völlig die Geschäftsmodelle der Sportarten hinter dem Fußball.“ Ja, auch der Fußball leide „sehr darunter“, aber Sportarten „wie Handball, Basketball und Eishockey wird jede Geschäftsgrundlage geraubt“.

Füchse wollen Sonntag noch einmal vor Fans spielen

Die Füchse wollen ihr Heimspiel am Sonntag gegen die HSG Wetzlar (16 Uhr, Sky) noch einmal vor Zuschauern austragen. Wie viele Besucher tatsächlich kommen dürfen, steht noch nicht fest. Ab Montag dann greift der Beschluss für Geisterspiele.

Fußball-Bundesligist Hertha BSC, der am Sonntag den VfL Wolfsburg im Olympiastadion empfängt, lässt schon zu diesem Spiel keine Fans mehr in die Arena. „Es ist schade und schon auch ein wenig bedauerlich, dass wir die nächsten Spiele trotz unseres gut funktionierenden Hygienekonzeptes zunächst erst einmal wieder ohne Zuschauerinnen und Zuschauer austragen werden“, sagt Hertha-Manager Michael. Der Klub akzeptiere diese Entscheidung aber „nicht nur“, sondern betont, „dass die Gesundheit der Allgemeinheit auch für uns stets im Vordergrund stand und weiterhin steht“. Das sieht Niroomand genauso, „dennoch müssen wir sehen, dass nicht alles das, was wir in den letzten Jahren aufgebaut haben, in wenigen Wochen kaputtgeht“.

Hygienekonzepte wurden bislang erfolgreich angewandt

Die Profiklubs haben mit den Arenabetreibern in den vergangenen Monaten viel Geld und Arbeit investiert, um umfangreiche Hygiene- und Sicherheitskonzepte zu erstellen. Diese wurden von höchster Stelle auch als exzellent bewertet. „Und sie können hoffentlich schon bald wieder Anwendung finden“, so Niroomand. Sein Kollege Peter John Lee von den Eisbären hofft, dass der Zuschauerausschluss die richtige Entscheidung ist. „Wir müssen abwarten, wie sich die Zahlen weiter entwickeln, auch für unseren angepeilten Saisonstart im Dezember“, sagt er.

Frank Steffel, Präsident der Füchse und Mitglied im Sportausschuss des Bundestages, hätte sich eine „stärkere Differenzierung“ des Corona-Beschlusses gewünscht und appelliert an die Bundesländer, die für die Umsetzung zuständig sind, im Detail nun sportartspezifisch nachzubessern. „Man muss schauen, wie man den Schaden, der zweifellos entsteht, in Grenzen hält“, sagt der CDU-Politiker.

Steffel hatte sich stark für das mit 200 Millionen Euro dotierte Soforthilfeprogramm für Vereine der semiprofessionellen und professionellen Ligen wie Basketball, Handball oder Eishockey eingesetzt. „Wenn das Geld bis Ende des Jahres nicht ausgeschöpft werden sollte, soll der Rest auf die Rückrunde übertragen werden“, sagt Steffel. „Wenn das nicht ausreichen sollte, muss es für das Haushaltsjahr noch einmal eine ausreichende Summe geben.“