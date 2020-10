Sheraldo Becker fehlt bei Union Berlin der Entscheidungdtreffer

Berlin. Beim 1. FC Union fehlte es an den vergangenen Spieltagen zweimal, das entscheidende Tor zu den ersehnten drei Punkten. Sowohl auf Schalke als auch am Sonnabend in der Alten Försterei gegen den SC Freiburg reichte es für die Köpenicker trotz zahlreicher Chancen jeweils nur zu einem 1:1.

Auch innerhalb des Teams von Trainer Urs Fischer gibt es jemanden, der noch auf diesen einen Treffer wartet: Offensivspieler Sheraldo Becker, der nach fünf starken Einsätzen an fünf Spieltagen ohne krönendes Erfolgserlebnis beim Torschuss ist. Dass Becker eine Partie auch anders dominieren kann, bewies er jedoch besonders eindrucksvoll gegen die Freiburger.

Sheraldo Becker überzeugt bei Union Berlin durch seine Vorarbeit

Denn die Bundesliga-Statistik allein macht ihn zum zentralen Mann des Aufeinandertreffens. 17 von 18 Pässen an den Mitspieler gebracht und dabei oft Torgefahr ausgelöst. Außerdem 126 Sprints über rechts bei einer Höchstgeschwindigkeit von 35 km/h. Das alles sind Union-Spitzenwerte. Dazu passen die insgesamt zwölf Flanken Beckers in dieser Saison.

So fiel er auch am Sonnabend durch erstklassige Vorarbeit auf. Fast immer war es sein Zuspiel, das vor allem in der ersten Hälfte Unions hochkarätige Torchancen einleitete. Besonders in Kooperation mit dem Finnen Joel Pohjanpalo (26), wie etwa bei dessen Kopfball-Versuch in der 20. Spielminute. Der Niederländer kann aber nicht nur gut vorbereiten, sondern auch selbst zur Gefahr werden, wie die zwölf Abschlüsse dieser Spielzeit verdeutlichen: zwei direkt aufs Tor, zehn Mal daneben.

Becker wartet auf erstes Tor für Union Berlin

Aber sie bleiben eben nur das: Abschlüsse. Der eine erste Treffer für den schnellen Flügelsprinter, der sämtliche Jugendmannschaften von Ajax Amsterdam durchlief, lässt bei den Eisernen noch immer auf sich warten. Gegen Freiburg scheiterte er hier sowohl in der 24. als auch in der 48. Minute. Der Top-Vorarbeiter muss erst noch zum Top-Torjäger werden.

Ein Defizit, an dem aber wohl hinter den Kulissen schon fleißig gefeilt wurde und wird. „Wir haben bei einigen Dingen angesetzt, auch er hat an sich gearbeitet“, sagt Trainer Urs Fischer über seinen tempostärksten Spieler, „im Moment nutzt er seine Chance, er macht das wirklich gut. Aber weder er noch wir dürfen uns ausruhen.“

Hoffnung Becker mit Union Berlin gegen Hoffenheim

In seiner letzten Saison 2018/2019 beim niederländischen Erstligisten ADO Den Haag hatte Becker als Stammspieler in 33 Partien sieben Treffer erzielt. Eine Ausbeute, die sicher auch in Köpenick Freude auslösen würde.

Als der Niederländer in der vergangenen Spielzeit von Den Haag für vier Jahre ablösefrei zur Alten Försterei wechselte, stand er daher als große Hoffnung von Beginn an fünf Mal in der Startelf der ersten sieben Duelle. Verletzungen ließen danach jedoch nur noch sechs Kurzeinsätze zu. Nun scheint bei Becker nach einem knappen Jahr endlich auch in Berlin der Knoten geplatzt zu sein.

„Sein erstes Jahr war unglücklich. Ich glaube aber auch, dass es eine gewisse Eingewöhnungszeit benötigt“, sagt Union-Trainer Urs Fischer über den Cousin des Hertha-Stars Javairo Dilrosun.

Am 2. November geht es für den 1. FC Union nun erst einmal in der Bundesliga weiter gegen die TSG Hoffenheim (20:30 Uhr, Sky). Im Kraichgau wird sich auch ein hungriger Sheraldo Becker Hoffnung auf sein erstes Tor für die Berliner machen. Denn den aus Union-Sicht enttäuschenden Remis dürfen allmählich wieder mal drei Punkte folgen. Wenn es Becker wäre, der mit seinem ersten Tor für Union entscheidend dazu beitragen kann, wäre ihm das umso lieber.

