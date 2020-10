90. Geburtstag: Das unglaubliche Leben des Bernie Ecclestone

Berlin. Das leise Pfeifen, mit dem Luft aus dem Fahrradreifen entwich, zauberte auf dem Pausenhof der Woolwich-Polytechnic-Schule in London ein Lächeln auf das Gesicht des kleinen Jungen mit der runden Brille. Ein paar Unterrichtsstunden später war daraus ein breites Grinsen geworden. Denn Bernie hatte dem Besitzer des Fahrrads, der kurz zuvor die Plattfüße entdeckt hatte, genau zwei Ventile, die er selbst „zufällig“ übrig hatte, für ein paar Pennies verkauft. Die erforderliche Luftpumpe dann selbstredend kostenlos ausgeliehen. Die Geschichte ist nicht belegt, aber altgediente britische Formel-1-Journalisten haben sie immer wieder gern erzählt. Und Charles Bernard „Bernie“ Ecclestone hat sie nie dementiert.

Im Gegenteil. „Ich habe schon als Kind mit allem gehandelt, was mir in die Finger kam. Kaugummi gegen Radiergummi, Farbstifte gegen Schulhefte. Wenn ich genug Geld hatte, habe ich vor Schulbeginn in den umliegenden Bäckereien alle möglichen Brötchen aufgekauft und dann mit Gewinn weiterverkauft“, bestätigte Ecclestone seine frühe Begabung für einträgliche Geschäfte.

Am Mittwoch feiert Charles Bernard Ecclestone seinen 90. Geburtstag. In seinem langen Leben hat sich der Junge vom Schulhof-Schelm zum mächtigsten Mann der Formel 1 entwickelt. Aus Pennies wurden Milliarden Dollar. Und mit dem Anstieg des Saldos auf seinem Bankkonto stiegen sein Selbstbewusstsein und seine Unabhängigkeit.

Ecclestones Privatbilanz: drei Ehen, vier Kinder

Bernie Ecclestone akzeptiert keine Konventionen, die öffentliche Meinung interessiert ihn eher selten. Auch nicht die, über die Tatsache, dass er am 1. Juli 2020 noch einmal Vater eines Sohnes (Ace) wurde. In dritter Ehe mit der Brasilianerin Fabiana Flosi (44). Seine Töchter Deborah, Tamara und Petra sind 65, 36 und 31 Jahre alt und entstammen den Verbindungen mit Ivy Bramford (Deborah) und Slavica Radic.

Ecclestone sagt, was er denkt. Gut 40 Jahre Herrschaft in der Motorsport-Königsklasse haben ihm ein Alleinstellungsmerkmal verschafft. Seine Ansichten formulierte er immer provokant.

Bernie Ecclestone (l.) mit dem russische Premierminister Wladimir Putin im Jahr 2010. Ab 2014 fuhrt die Formel 1 Rennen in Sotschi.

Foto: Alexsey Druginyn / picture alliance / dpa

„Hitler konnte Dinge erledigen“, oder „Saddam Hussein war der einzige, der das Land (den Irak, Anm. d. Red.) kontrollieren konnte“. Über Russlands Präsident Wladimir Putin sagte er: „Ich bin sein größter Fan.“

Nicht nur provokant sondern inakzeptabel: „Frauen sollten immer weiße Kleidung tragen, die passt so gut zur Farbe der Küchengeräte.“ Nicht ganz falsch dagegen: „Die Fahrer sind Windbeutel. Sie können sagen, was sie wollen, aber machen können sie nichts.“

Mit 89 wird Ecclestone noch mal Vater

Den aus den jeweiligen Statements resultierenden Shitstorm hat Ecclestone eher genossen. Dauerhaft geschadet haben ihm seine Sprüche nicht. Sich selbst auf die Schippe zu nehmen, hat er sich gleichfalls nicht gescheut.

„Ich fliege gern nach Japan, da sind die Leute alle so groß wie ich“, so der 1,58 bis 1,61 Meter große Brite, der mit den ungenauen Angaben gern kokettiert. Apropos Konventionen: Slavica Ecclestone, knapp 25 Jahre seine Frau, war fast 30 Zentimeter größer als er – und verwaltete, auch nach der Scheidung, große Teile seines Vermögens. Beide hatten sich 1982 beim Grand Prix in Monza kennengelernt. Slavica hatte ihm eine falsche Telefonnummer gegeben und erlag seinem Charme, denn Bernie hatte nicht lockergelassen.

Bernie Ecclestone (Mitte) 2019 in Baku mit seiner dritten Ehefrau Fabiana Flosi.

Foto: Murad Orujov / picture alliance/dpa

Und ganz aktuell: Auf die Frage eines Reportes der englischen Tageszeitung „Sun“, ob er bei einer Vaterschaft mit 89 Jahren Potenzmittel nehme, antwortete Ecclestone: „Nein, Fabiana gibt mir ein paar Tabletten – Vitamin D.“

Als Fahrer löst Ecclestone eine Massenkollision aus

Seinen ersten Kontakt zum aktiven Motorsport hatte „Mister E“, wie er später oft genannt wurde, als Beifahrer des britischen Motorrad-Gespannweltmeisters Eric Oliver. Es wurde ein kurzes Vergnügen. „Ich hatte Mühe, mich im Seitenwagen festzuhalten und hatte in jeder Kurve Angst, auf die Strecke zu fliegen.“

Ecclestone, der nach Abschluss der Schule eine Ausbildung bei den Londoner Stadtwerken begonnen hatte, stieg um auf vier Räder. Erfolg blieb auch da aus. Im ersten Rennen mit einem Cooper-JAP löste er auf dem Kurs von Brands Hatch eine Massenkollision aus. Was ihn aber nicht davon abhielt, am ersten Wochenende der Formel-1-WM (12./13. Mai 1950) seinen Rennwagen in Silverstone ans Ende der Startaufstellung der Formel 3 zu schieben. Er wurde schnell überrundet, unter anderem von den späteren Formel-1-Champions Jackie Stewart und Jim Clark.

Der Grundstein zu seiner Mega-Karriere war dennoch gelegt. Netzwerker Ecclestone, inzwischen als Gebrauchtwagen-und Immobilien-Händler aktiv, kaufte sich 1957 den kleinen Rennstall Connaught. Sein Versuch, sich 1958 für den Grand-Prix von Monaco zu qualifizieren, ging schief.

Ecclestone: „Wir sind die Mafia“

Die Geschichte, er habe im Fürstentum versucht die damaligen Stars Stirling Moss (vier Mal Vize-Weltmeister) und Tony Brooks (1959 im Ferrari Sieger beim einzigen Formel-1-Rennen auf der Berliner Avus) zu überreden, für ihn eine schnelle Runde zu drehen, beschreibt ihn erneut als Schlitzohr. Dessen Aufstieg aber unaufhaltsam wurde. Zunächst als Manager des Briten Stuart Lewis-Evans. Ab 1966 an der Seite des Österreichers Jochen Rindt. Dass beide den Rennfahrertod starben, machte ihn betroffen, das Formel-1-Virus blieb dennoch in ihm. Und das Rad, das er drehte, wurde größer.

1971 kaufte Ecclestone das Brabham-Team und gründete die Foca (Formula One Constructors Association), eine Vereinigung der Konstrukteure. Ende der 1970er-Jahre kamen die Werberechte auf den Grand-Prix-Strecken und die TV-Rechte dazu.

Ecclestone war der König der Königsklasse, bestimmte die Spielregeln. „Wir sind nicht so etwas wie die Mafia, wir sind die Mafia“, beschrieb er die Zeit an der Seite seines Landsmanns Max Mosley, der bis zu einem Sadomaso-Sexskandal 2005 Chef des Motorsport-Weltverbands (Fia) war.

Ecclestone macht die Formel 1 zur Geldmaschine

Ecclestone hatte letztlich die Team-Besitzer auf seiner Seite, denn er nahm ihnen die Arbeit ab, die sie nicht mochten. Er kümmerte sich ums Geld – ihres (zwischen 50 und 65 Prozent der Einnahmen gingen an die Rennställe) und seines.

Von Rennstreckenbetreibern verlangte er Antrittsprämien in zweistelliger Millionenhöhe, schloss aber auch Verträge mit diversen neuen, vor allem zahlungswilligen Interessenten wie China, Russland, Aserbaidschan, Bahrain, der Türkei, Südkorea, Indien oder Abu Dhabi.

Bernie Ecclestone (r.) als Chef der Formel 1 im Jahr 2000 auf der Rennstrecke von Magny-Cours mit Ferrari-Legende Michael Schumacher.

Foto: Oliver Multhaup / dpa

Nebenbei fand Ecclestone die Muße, sich zusammen mit dem ehemaligen Benetton-Teamchef Flavio Briatore (WM-Titel 1994 und 1995 mit Michael Schumacher) den englischen Profifußball-Klub Queens Park Rangers zu kaufen.

100-Millionen-Dollar-Strafe lässt Ecclestone kalt

Rückschläge konnten Ecclestone letztlich nichts anhaben – weder ein gescheiterter Börsengang der Formel 1 oder eine 100-Millionen-Dollar-Strafe nach einem Bestechungsvorwurf gegenüber dem BayernLB-Vorstand Gerhard Gribkowsky noch seine Ablösung als Formel-1-Boss am 23. Januar 2017 durch den neuen US-amerikanischen Besitzer Liberty Media. Ehrenpräsident einer Serie, die es ohne ihn in ihrer heutigen Form nicht geben würde, wollte er allerdings nicht sein: „Deren Aufgabe besteht doch nur darin, nicht im Weg rumzustehen“, sagte er.

Die Privatyacht von Bernie Ecclestone liegt vor der kroatischen Küste und hört auf den Namen „Petara“.

Foto: Grgo Jelavic / picture alliance / PIXSELL

Momentan lebt Ecclestone mit Frau und Sohn auf einer Farm in der Nähe von Sao Paulo. Im Winter erholt er sich gern in seiner „Skihütte“, einem 30-Millionen-Dollar-Anwesen in der Nähe von Gstaad (Schweiz). Im Sommer beherbergt ihn oft seine 58-Meter-Yacht Petara vor der kroatischen Küste. Der Name wurde aus den Vornamen der Töchter Petra und Tamara zusammengesetzt.

Sein Verhältnis zum Ruhestand definiert Bernie Ecclestone nach wie vor sehr präzise: „Ab 100 kann man anfangen, über die Pension nachzudenken!“ Worüber sich streiten ließe. Einem anderen Satz aus Ecclestones Mund wurde indes niemals widersprochen:

„Die Formel 1 bin ich!“