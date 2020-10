Sportevents als Corona-Hotspots? „Das ist völliger Blödsinn“

Berlin. Es war die erwartete Kapitulation vor den steigen Infektionszahlen. Der Berliner Senat beschloss am Dienstag, dass künftig nur noch 500 statt der bisher erlaubten 5000 Zuschauer bei Sportveranstaltungen unter freiem Himmel zugelassen werden sollen. Beim Hallensport wird von 1000 auf 300 reduziert. Dass diese Maßnahme nicht geräuschlos vonstattengehen würde, war klar.

Allerdings war es nicht die erneute Zuschauer-Reduktion, die Kaweh Niroomand irritierte. Es war die Aussage von Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD), die beim Sprecher der Berliner Profiklubs nur Kopfschütteln auslöste. Kollatz hatte auf der Senats-Pressekonferenz am Nachmittag gesagt, dass Sportevents ohne Fans ein Mittel seien, „um nicht dazu beizutragen, dass an der Infektionsschraube weiter nach oben gedreht wird“.

Berliner Klubs profitieren jetzt von ihrem Hygienekonzept

Sportveranstaltungen als Corona-Hotspots? „Das ist völliger Blödsinn“, sagte Niroomand, außerdem Manager der BR Volleys. „Ich habe hohen Respekt vor dem Finanzsenator, aber das scheint mir nicht unbedingt in Kenntnis von Fakten gesagt worden sein.“ Deutschlandweit sei nicht ein Fall bekannt, bei dem nach einem Fußball-, Handball-, Volleyball- oder Basketballspiel ein Corona-Ausbruch verzeichnet werden musste.

In Berlin hatten sich die vier Profiklubs Volleys, Füchse (Handball), Eisbären (Eishockey) und Alba (Basketball) mit einem teuren Hygienekonzept auf die Rückkehr der Zuschauer vorbereitet. Das Konzept war beim Senat auf enorm viel Zuspruch gestoßen, angewendet werden durfte es wegen der steigenden Corona-Zahlen aber noch nicht in vollem Umfang.

Der (vor allem wirtschaftliche) Aufwand könnte sich aber nun doch auszahlen. Im Zuge der Senatssitzung am Dienstag wurde außerdem besprochen, dass die Klubs, die ein tragfähiges Konzept vorlegen können und über ausreichend Belüftungsmöglichkeiten in ihren Hallen verfügen, mehr als die festgelegten 300 Zuschauer einlassen dürfen.

800 Zuschauer könnten in der Halle zugelassen werden

„Es ist großartig, dass sich Sportsenator Andreas Geisel dafür eingesetzt hat, dass Ausnahmeklauseln unter bestimmten Bedingungen vorgesehen sind“, sagte Niroomand. „Das hat uns als Profiklubs richtig gefreut. Da haben wir das Gefühl, dass an uns gedacht wurde.“ Wie hoch die Obergrenze ist, bleibt abzuwarten. 800 Zuschauer sollen es aber mindestens sein.

Für Niroomand und seine Geschäftsführer-Kollegen der anderen Berliner Profiklubs wäre das eine Zahl, mit der sie erst mal einigermaßen gut planen können. „Es geht uns in erster Linie darum, den treusten Fans und den Sponsoren die Möglichkeit zu bieten, an unseren Spielen teilzunehmen“, erklärt Niroomand. „Wenn diese Kontakte ganz verloren gehen und die Sponsoren nicht an den Spielen teilnehmen können, hätte das ganz andere wirtschaftliche Folgen. Da wird die Weiterexistenz schwierig.“

Hertha BSC will auch reduzierte Fan-Anzahl reinlassen

Am Mittwoch wird auch Bundeskanzlerin Angela Merkel mit ihren Ministerpräsidenten über weitere Maßnahmen zur Pandemie-Eindämmung beraten. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach und der Virologe und Regierungsberater Christian Drosten schlagen mittlerweile vor, systematisch sogenannte „Kurz-Shutdowns“ zu verhängen. Dies hieße wohl auch: keine Zuschauer bei Sportveranstaltungen.

Ob das dann auch für Berlin gilt, bleibt abzuwarten. Hertha will jedenfalls auch das reduzierte Kontingent von 500 Fans ins Olympiastadion lassen, sollte die am Dienstag erarbeitete Beschlussvorlage des Senats umgesetzt werden. Entschieden wird darüber am Donnerstag oder Freitag auf seiner Sondersitzung des Senats.