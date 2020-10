Floorball soll in Berlin eine neue Ebene erreichen

Berlin. Floorball gehört zu den weniger bekannten Sportarten in diesem Land. Unihockey war der ursprüngliche Name, der die Verwandtschaft deutlicher hervorbringt. Sehr ähnlich dem Eishockey ist es, wird mit einem Schläger mit Schaufel gespielt, mit Bande und Spielzonen hinter dem Tor. Nur eben ohne Schlittschuhe.

Ganz zufällig ist es aufgrund der Nähe zum Eishockey also nicht, dass sich gerade in Hohenschönhausen ein kleines Zentrum des Floorballs entwickelt hat. Seit Jahren unterstützen die Trainer der Eisbären Juniors, die im Sportforum ihr Domizil haben, im Rahmen von „Profivereine machen Schule“ den Sportunterricht an Berliner Schulen. Nur nicht mit Eishockey, sondern eben mit Floorball. Daraus entstand eine Begeisterung, die 2016 zu einer ganzen Floorball-Abteilung bei den Juniors wuchs mit inzwischen zehn Teams von der U9 bis zu den Senioren. Aus deren Ressourcen schöpft neuerdings auch der deutsche Flooball-Verband, vornehmlich das Nationalteam der Frauen.

Neuer Lehrgang der Frauen-Nationalmannschaft am Wochenende

Am Wochenende sind Deutschlands beste Frauen wieder in Berlin, absolvieren vom 16. bis zum 18. Oktober einen Lehrgang in der Sporthalle der 34. Grundschule in Alt-Hohenschönhausen. Es ist schon das dritte Mal seit Juni, dass Bundestrainer Simon Brechbühler dort mit der Mannschaft arbeitet. „Die Halle, Unterkunft und Theorieräume sind bestens geeignet, um einen intensiven und guten Lehrgang zu gestalten“, sagt der Coach, der die Mannschaft bei der vergangenen WM 2019 auf den siebten Platz führte und sich mit ihr nun in der Vorbereitung auf die Titelkämpfe im nächsten Jahr befindet. Vor dem alle zwei Jahre durchgeführten Turnier steht im Februar 2021 zunächst aber die WM-Qualifikation in Lettland auf dem Plan.

Diesmal wird es in Alt-Hohenschönhausen jedoch nicht nur um das aktuelle Team gehen, sondern auch viele Talente aus der U19 sollen gesichtet werden, um sich auf eine Verjüngung der Mannschaft vorzubereiten. Mit dabei sind etwa Valeria Surigin und Joline Hübsch von den Juniors, deren Ziel als Verein es ist, nach und nach Spielerinnen für das Nationalteam zu entwickeln.

Der Standort im Osten Berlins soll für die Frauen im Floorball-Verband in der Zukunft eine zentrale Bedeutung erlangen. Team-Manager Andreas Hübsch ist damit beschäftigt, die Bedingungen zu optimieren und einen Bundesstützpunkt in Berlin zu etablieren. Damit versucht man, dem Sport etwas professionellere Strukturen zu geben. „Das ist wichtig, um dem Floorball insgesamt zu mehr Fortschritten zu verhelfen. Wir wollen Möglichkeiten schaffen, die es für die Nationalmannschaft bisher in dieser Form nicht gab“, sagt der Berliner, der früher selbst einige Jahre beim Profi-Eishockeyteam bei den Eisbären Berlin arbeitete und gute Verbindungen zu den Juniors hat. Hübsch freut sich über die breite Unterstützung, die sein Engagement erfährt, gerade seitens des Sport-Fachbereichs im Bezirksamt Lichtenberg und eben der Juniors.

Das Ziel ist es, in Berlin einen Bundesstützpunkt zu schaffen

Der Verband sieht in Alt-Hohenschönhausen ebenso viel Potenzial. „Die Trainer und auch die Spielerinnen loben die nahezu perfekten Bedingungen, die hier in Berlin geboten werden“, sagt Vorstandsmitglied Michael Volling, verantwortlich für den Bereich Sport. Der Weg zum Bundesstützpunkt ist allerdings lang. Zunächst muss ein Landesstützpunkt geschaffen werden, und allein dafür sind allerhand organisatorische Voraussetzungen zu erfüllen. Bezüglich der personellen und sportartspezifischen Infrastruktur ebenso wie bei der Kooperation mit Eliteschulen des Sports und Vereinen. „Das wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen“, sagt Hübsch, ist sich aber sicher, dass Hürden nicht zu hoch sind und das Floorball der Frauen dank der Gegebenheiten in Alt-Hohenschönhausen bald eine neue Ebene erreichen kann.