Lisa-Marie Kwayie: Aus Neukölln in die Welt

Berlin. Es ist ungemütlich. Dicke Wolken haben die letzten Sonnenstrahlen verdrängt, erste Tropfen fallen auf die rote Tartanbahn, und der Wind pfeift über den Platz. Mittendrin im Berliner Herbstwetter steht Lisa-Marie Kwayie und lacht. Ein fröhliches, ansteckendes Lachen, das mittlerweile zum Markenzeichen der 23 Jahre alten Berlinerin geworden ist.

Die Sprinterin fühlt sich sichtlich wohl, hier auf ihrem Heimatplatz in Britz, im Südosten von Berlin. Dort, wo sie bei den Neuköllner Sportfreunden vor vielen Jahren den Grundstein für ihre Karriere gelegt hat. Und ihrem Verein jetzt etwas zurückgeben kann.

8000 Euro hat Kwayie gesammelt. Der Deutsche Olympische Sport Bund (DOSB) hatte in der Corona-Krise die Initiative „Support your sport“ ins Leben gerufen, um kleine Vereine in der schwierigen Zeit zu unterstützen. Zahlreiche Athleten von Tennis-Star Angelique Kerber bis Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul machten mit, versteigerten gemeinsam mit ihrem Sponsor Adidas signierte Trikots, gemeinsame Trainingsstunden oder eben Spikes, wie Kwayie es gemacht hat.

8000 Euro sammelt Kwayie für ihren Heimatverein

„Das war einfach eine Herzensangelegenheit“, erzählt die Leichtathletin bei der Spendenübergabe mit Kaweh Niroomand, dem Vizepräsidenten Wirtschaft und Finanzen des DOSB. „Dass ich Neukölln was zurückgeben kann, da ist man als Sportler auch wirklich stolz drauf.“ Anders als Deutschlands Top-Athleten um Gina Lückenkemper, Malaika Mihambo oder Konstanze Klosterhalfen trainiert Kwayie immer noch in Berlin.

Weder das Ausland noch ein größerer Verein konnten die gebürtige Ghanaerin bislang aus ihrem Heimat-Kiez weglocken. „Neukölln ist mein Zuhause“, sagt sie. „Ich wollte international Berlin und Neukölln vertreten, wollte zeigen, dass wir hier Talente haben, dass wir es hier auch drauf haben.“ Das ist ihr in diesem eigentlich so chaotischen Jahr eindrucksvoll gelungen.

DOSB-Funktionär Kaweh Niroomand (r.) übergab gemeinsam mit Lisa-Marie Kwayie (4.v.l.o) 8000 Euro an die Neuköllner Sportfreunde.

Foto: Michael Romacker

Nachdem das Corona-Virus die gesamte Welt beinahe lahmgelegt hatte, war Kwayie plötzlich Deutschlands schnellste Frau. Im Juli steigerte sie ihre persönliche Bestzeit von 11,25 auf 11,19 Sekunden und krönte ihre Entwicklung Anfang August mit dem deutschen Meistertitel über 100 Meter in Braunschweig. „Ich weiß nicht, was wir anders gemacht haben“, sagt sie und lacht wieder. „Wir haben die Zeit einfach gut genutzt, als wir die Möglichkeiten hatten, weiter zu trainieren.“

Kwayie trainiert in Neukölln mit Mädchen unterschiedlichen Alters

Die Zeit sei ein ausschlaggebender Faktor gewesen. Mehr Zeit für Kleinigkeiten, mehr Zeit für die Arbeit an der eigenen Schnelligkeit, mehr Zeit für den Feinschliff am Start. „Das hat mir echt gut getan“, sagt Kwayie. Ihr Trainer Frank Paul ist eine ebenso wichtige Konstante, wie es ihr Umfeld ist. Umso besser, dass ihre Leistungen keinen Anlass für eine Veränderung geben. „Ich bin froh, dass ich das beibehalten kann. Dass mir die Möglichkeit geboten wird, dass ich hier meinen Trainer hab, meine Trainingsgruppe, dass ich Neukölln international vertreten kann.“

Dass so etwas nicht einfach nur dahergesagt ist, zeigt auch ihr Engagement. Die Leistungssportlerin trainiert nicht allein, hat eine kleine Gruppe von Mädchen in vielen Altersklassen um sich. Sie will dem Nachwuchs den Schritt aus der Jugend in den Erwachsenenbereich erleichtern. „Bei mir war es damals so, dass das ein riesengroßer Schritt war“, erzählt Kwayie. „Und ich glaube, es ist einfach gut, die Kids peu a peu an den Leistungssport ranzubringen und dabei den Spaß nicht zu verlieren, das war mir ganz wichtig.“

In einer Trainingsgruppe mit Lisa-Marie Kwayie den Spaß zu verlieren, ist eigentlich gar nicht möglich. Die Studentin scheint immer bester Laune zu sein, lacht viel und verbreitet stets gute Stimmung. Ihr positives Wesen war es auch, das ihr durch diese chaotische Corona-Saison geholfen hat. Und das, obwohl auch die Berlinerin selbst einen herben Dämpfer hinnehmen musste.

Die Olympia-Norm muss Kwayie im kommenden Jahr bestätigen

Bei der WM 2019 in Doha war Kwayie bereits die Norm für die Olympischen Spiele in Tokio gelaufen. Ihr Traum von der ganz großen internationalen Bühne war zum Greifen nah. Dann kam die Absage und mit ihr die Erkenntnis, dass Kwayies erster Olympia-Start noch mindestens ein Jahr warten muss. „Anfangs war es ein kleiner Schock, als alles über einem zusammenbrach“, erzählt die Studentin. „Wir wussten nicht, wie es weitergeht.“

Dann aber hat sie einfach den Schalter umgelegt, neue Motivation gefunden und weitergemacht. „Wir haben gehofft, dass es am Ende der Saison noch Wettkämpfe gibt“, so Kwayie, „das ist dann zum Glück eingetreten, und dann hat es sich ausgezahlt, dass wir durchgehalten und weitergemacht haben.“ Ihre Olympia-Norm muss sie trotzdem noch einmal nachweisen, der DOSB will sehen, dass seine Athleten die Leistungen aus 2020 auch 2021 bestätigen können. „Dieses Jahr hat einen großen Selbstbewusstseinsschub gegeben. Diesen Drive will ich einfach mitnehmen ins nächste Jahr“, sagt die deutsche Meisterin.

Um dann hoffentlich ihren Traum von Olympia erfüllen zu können. Sofern die Spiele stattfinden können. Angst vor der großen internationalen Konkurrenz hat die Neuköllnerin nicht. „Die Pandemie betrifft uns alle, wir sitzen alle im selben Boot“, sagt Lisa-Marie Kwayie, „und am Ende gewinnt der, der das Beste draus macht.“