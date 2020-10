Lukas Podolski erstmals als TV-Fußballexperte im Einsatz

Köln/Berlin. Wohl nur von seiner geliebten Heimatstadt Köln schwärmt Lukas Podolski noch intensiver als von seinem Leibgericht. „Döner passt zu mir - er kommt von der Straße, wie ich“, sagt der Weltmeister von 2014, der bald seinen neunten türkischen Imbiss eröffnen wird. Von daher ist der Mittwoch für ihn ein doppelt besonderer Tag.

Lukas Podolski stellt sich am Abend einem Millionenpublikum als TV-Experte bei RTL vor. In Köln, beim Länderspiel gegen seine zweite Fußball-Heimat Türkei. Er wird alte Weltmeister-Freunde treffen: „Ein Fall für Poldi.“ Parallel kommt sein Fleisch vom Spieß in zwei Bundesländern in die Tiefkühlregale einer Supermarkt-Kette. Podolski tanzt auf der Grenze zwischen aktiver Karriere und dem Leben danach.

Lukas Podolski startet als Geschäftsmann durch

Er ist noch ein Edeljoker beim Tabellensechsten Antalyaspor im Urlaubsparadies an der Türkischen Riviera - und wie immer und überall ist er beliebt wie kein anderer. Parallel baut er für die Zeit ohne Fußball vor, die für einen 35-Jährigen unweigerlich heranrast: mit den Dönerläden, Eisdielen, für die er mit Verkaufsfahrrad im italienischen Stil der 1940er Jahre posiert, der Klamottenmarke „Straßenkicker“ und einer Soccerhalle. „Wir sind noch nicht am Ende“, sagt er, das galt für seinen „Weltmeisterdöner“.

Zusätzlich kann es nicht schaden, nach 130 Länderspielen mal bei der anderen Seite des Fußballgeschäfts reinzuschnuppern. „Ich freue mich, dass ich als TV-Experte meine Erfahrungen mit dem deutschen und türkischen Fußball einbringen und bei der Gelegenheit auch Jogi und die Jungs mal wiedersehen kann“, sagte er. Podolski erwartet „ein interessantes Spiel“, in dem „Deutschland natürlich Favorit ist“.

Podolski und der Fluch des FC Köln

Klingt eigentlich alles spitze - wäre da nicht der 1. FC Köln. Im Umfeld des „Effzeh“, Podolskis Lebensliebe des Fußballs und seine Abschussrampe zum Ruhm, herrscht Chaos, nach drei Spielen stehen null Punkte, der Trainer beginnt zu wackeln. „Es ist, als hänge ein Fluch über dem Geißbockheim“, klagt Podolski. „Kaum ein Spieler, der hierher kommt, entwickelt sich so weiter, wie man sich das erhofft.“

Solche Aussagen schlagen immer noch ein, besonders in Köln, wo viele davon träumen, dass ihr „Poldi“ irgendwann zurückkehrt und alles gut wird. Nicht ausgeschlossen, dass es so kommen wird, jedoch nicht in einer Lage wie dieser, in der widerstreitende Lager, zu denen auch Alt-Internationale zählen, in verschiedene Richtungen zerren. „Dieses ewige Gegeneinander muss endlich aufhören“, sagte Podolski dem „Express“, „wir müssen an einem Strang ziehen, wie es anderen Vereinen auch gelingt.“

Ein wenig Wehmut ist also auch dabei, wenn er in „seinem“ Stadion um 20.15 Uhr das RTL-Mikrofon in die Hand nimmt. Auch aus einem anderen Grund: Er kann sich von seinem Kölner Publikum nicht feiern lassen - es wird traurigerweise wohl keines da sein.