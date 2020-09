Leon Draisaitl ist der Beste der Besten

Berlin. Weißes Schlabber-T-Shirt, verwuschelte Haare, Fünf-Tage-Bart - Leon Draisaitl sah nun wirklich nicht wie ein Superstar aus, nachdem er in den Eishockey-Adelsstand aufgenommen worden war. Doch sein Glück konnte der 24-Jährige kaum fassen. Schließlich hatte er nach all den Strapazen, all den Entbehrungen seit Kindertagen, all den Toren, all den Assists und all den herausragenden Momenten in dieser Saison, Geschichte geschrieben.

„Das ist eine riesige Sache für mich“, sagte Draisaitl gerührt, nachdem er als erster deutscher Eishockey-Spieler in der NHL zum wertvollsten Spieler gekürt wurde, zum Besten der Besten. „Dafür arbeitet man hart. Es helfen einem auch so viele Leute auf dem Weg, so viele Dinge müssen genau richtig laufen“, sagte Draisaitl: „Deshalb ist das natürlich eine große Ehre für mich.“

Kein Geringerer als der große Wayne Gretzky, der Übervater aller Eishockeyspieler, verkündete in der Nacht zu Dienstag, dass aus dem Wunderkind von einst nun auch ganz offiziell ein Superstar geworden ist. Draisaitl, der Angreifer der Edmonton Oilers, setzte sich im Rennen um die Hart Memorial Trophy gegen Nathan MacKinnon von der Colorado Avalanche und Artemi Panarin von den New York Rangers durch. Auch die Auszeichnung der Spielergewerkschaft NHLPA (Ted Lindsay Award) für den herausragenden Profi der regulären Saison ging an Draisaitl – und damit ebenfalls erstmals an einen Deutschen.

Draisaitl ist auch Topscorer der Liga

Unter Journalisten, Mit- und Gegenspielern gab es also keine Zweifel: Draisaitl war der beste Spieler dieser verrückten Corona-Saison 2019/20. „Leon hat auf höchstem Niveau und konstant Spitzenleistungen gezeigt. Superlative sind dafür angemessen, und es erfüllt auch den Verband mit großem Stolz, einen solchen Ausnahmesportler zu haben“, sagte DEB-Präsident Franz Reindl: „Das ist ein außergewöhnlicher Tag für das deutsche Eishockey.“

Mit 110 Punkten (43 Tore, 67 Assists) stieg Draisaitl vor der Corona-Zwangspause zum Topscorer der Liga auf und hatte dafür nach dem Abbruch der regulären Saison bereits als erster Deutscher die Art Ross Trophy als bester Punktesammler erhalten. In der Qualifikationsrunde für das Play-off kam für Draisaitl und Co. jedoch das frühe Aus gegen die Chicago Blackhawks. Wegen Corona könnte es noch Monate dauern, bis der gebürtige Kölner wieder auf dem Eis steht. Einem Gastspiel in der DEL für die Haie steht er ziemlich zurückhaltend gegenüber. „Darüber habe ich mir noch nicht viele Gedanken gemacht“, sagte Draisaitl in einer Video-Konferenz.

Längst ist Draisaitl in Deutschland zum Gesicht seiner Sportart geworden, nach Basketball-Held Dirk Nowitzki ist er der zweite Deutsche, der in einer nordamerikanischen Liga zum besten Spieler gewählt wurde. Nowitzki selbst hatte Draisaitl im Juni nach dessen eindrucksvoller Saison bereits den MVP-Titel gewünscht: „Seine Grenze ist der Himmel, denn er ist erst 24 Jahre alt und wird weiter an sich arbeiten. Es ist verdammt hart, den MVP, egal in welcher Liga, zu gewinnen.“

Draisaitl hat noch einen großen Traum

In einem Punkt ist Draisaitl Nowitzki sogar jetzt schon einen Schritt voraus: Top-Scorer wurde Nowitzki in der NBA nie. NBA-Meister mit den Dallas Mavericks (2011) aber schon. „The German Gretzky“ wartet dagegen zu seinem eigenen Verdruss noch auf einen Stanley Cup. Es gebe „nichts, was vor dem Stanley Cup kommt“, sagte Draisaitl, der Sohn von Ex-Nationalspieler Peter Draisaitl: „Wenn ich diese beiden Auszeichnungen für den Stanley Cup zurückgeben könnte, würde ich das sofort tun.“

Der Stanley Cup: Diese monströse Silber-Trophäe ist Draisaitls ganz große Begierde, seit sein kometenhafter Aufstieg in die NHL 2014 begann. Damals hatten ihn die Oilers an dritter Stelle im Draft ausgewählt, von Jahr zu Jahr wurde Draisaitl immer besser, im Jahr verdient er 8,5 Millionen US-Dollar. Doch die Reise soll noch lange nicht zu Ende sein. Er sei „stolz und glücklich“ über das Erreichte, sagte Draisaitl. Aber: „Mein Ziel ist es, am Ende meiner Karriere den Stanley Cup zu gewinnen.“ Und dann wäre er auch endgültig der Eishockey-Nowitzki.