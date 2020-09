Matthias Große ist der neue Präsident der Eisschnellläufer

Claudia Pechsteins Lebensgefährte Matthias Große ist am Samstag mit großer Mehrheit zum Präsidenten der Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft gewählt worden. Bei der Mitgliederversammlung der DESG in Frankfurt am Main erhielt der 52 Jahre alte Immobilien-Unternehmer aus Berlin 80,45 Prozent der Stimmen. Von 87 abgegebenen Stimmen votierten 70 für Große, fünf Delegierte aus Vereinen und Landesverbänden stimmten gegen ihn, zwölf enthielten sich ihrer Stimme.

Vor der Wahl hatte Alfons Hörmann als Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes für einen Neuanfang im finanziell angeschlagenen Eisschnelllauf-Verband geworben. Die einstmalige DESG-Präsidentin Stefanie Teeuwen war im vergangenen November zurückgetreten. Nach Monaten der Führungslosigkeit fungierte Große seit drei Monaten bereits als kommissarischer Präsident und hatte mit rigorosen Maßnahmen für Aufsehen gesorgt.

Er sorgte für die Trennung von Bundestrainer Erik Bouwman und Sportdirektor Matthias Kulik und investierte nach eigenen Angaben 250 000 Euro zur Verbesserung der Trainingsmöglichkeiten in die Infrastruktur des Verbandes.

Erstmal seit Monaten der Ungewissheit hat der Verband auch wieder einen Hauptsponsor. Das wohnwirtschaftliche Unternehmen B&O-Gruppe aus Bad Aibling erklärte sich nach der Wahl von Große bereit, ihr Engagement im Verband bis zum Jahr 2026 auszudehnen.