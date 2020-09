DESG vor Präsidenten-Wahl: Der Patient erholt sich

Durch Matthias Große hat sich viel verändert in der DESG. Die Präsidenten-Wahl am Sonnabend entscheidet darüber, wie es weitergeht.

Berlin. Wenn selbst die Kritiker nun Anerkennung zollen, spricht das eigentlich für einen leichten Gang, der vor Matthias Große liegt. Präsident der Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft (DESG) will der Berliner werden, am Sonnabend um 10 Uhr treffen sich in Frankfurt/Main die Verbandsmitglieder zur großen Versammlung und bestimmen ihren neuen Vorsitzenden. „Ich gehe davon aus, dass Matthias Große gewählt wird, ich sehe keinen Gegenkandidaten“, sagt Athletensprecher Moritz Geisreiter, der dem Lebensgefährten von Berlins Eisschnelllauflegende Claudia Pechstein gegenüber sehr skeptisch eingestellt ist.