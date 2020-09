Traber-Derby: Jubiläum mit Zukunftssorgen

Am Wochenende findet in Berlin-Mariendorf das 125. Traber-Derby statt. Bahnchef Mommert freut sich auf hochklassige Rennen.

Berlin. Vielleicht sind diese Tage ja eine Chance. Außer Fußball läuft coronabedingt gerade nicht sonderlich viel im deutschen Sport. Wer also jetzt etwas zu bieten hat, könnte eine gute Bühne finden. So gibt es für das Deutsche Traber-Derby die Planung, es in die „Sportschau“ am Sonntag aufzunehmen. Es wäre zumindest ein angemessener Rahmen, denn schließlich wird das Derby zum 125. Mal ausgetragen.