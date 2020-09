Alles auf Rot - Ferraris Lichtblick ist der Mythos selbst

Ferrari feiert am Sonntag beim Großen Preis der Toskana seinen 1000. Start in der Formel 1. Eine Annäherung an den Mythos.

Mugello. Es muss dieses Rot sein. Am Wochenende ist es so dunkel, wie es mal war in den Fünfziger Jahren, als Alberto Ascari als letzter Italiener Weltmeister in der Formel 1 wurde. Er fuhr einen in tiefes Burgund getauchten Ferrari. Mit ebenso lackierten Rennwagen starten nun Sebastian Vettel und Charles Leclerc am Sonntag beim ersten Großen Preis der Toskana, der den stolzen Zusatz „Ferrari 1000“ trägt (15.10 Uhr/RTL und Sky).